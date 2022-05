Áncash: detectan fisuras en obra de rehabilitación de plantel inicial Divino Niño Jesús de Casma

Fisuras en pisos de pabellones, patio central y patio de circulación fue lo que constató la Contraloría General de la República en la obra de rehabilitación de la Institución Educativa Inicial N.º 1598 Divino Niño Jesús. La construcción tuvo una inversión de S/ 2,8 millones y fue recibida por la Municipalidad Provincial de Casma, región Áncash, pese a que algunas partidas incumplen las características del contrato.

El ente de control, a través de una nota de prensa, indicó que en el informe de control concurrente n.° 009-2022-OCI/0335-SCC la comisión de control advierte el incumplimiento de las especificaciones del expediente técnico, aprobado por la comuna provincial de Santa en setiembre del 2019. Ello generaría pagos por partidas ejecutadas con deficiencias, reemplazos prematuros de elementos ya culminados y pérdida de la inversión de la obra que fue recepcionada en agosto de 2021.

Informó que en la inspección física, realizada el 7 y 8 de abril de 2022, se observaron fisuras en pisos de pabellones, patio central y patio de circulación, como también en diversas vigas, algunas columnas y veredas de los distintos pabellones. Estas son deficiencias que ponen en riesgo la adecuada respuesta estructural ante eventuales sismos y posibilitan la pérdida de la inversión de la partida ascendente a S/ 142.469. Lo mismo ocurre con marcos y hojas de puertas, cuyo presupuesto es de S/ 40.511.

“El cielo raso colocado en la zona del voladizo en las nuevas aulas no presenta un acabado uniforme. Las luminarias de los distintos pabellones, presupuestado en S/ 23.666, no corresponden a lo especificado en el expediente técnico. La ubicación de los interruptores, data y emergencia han sido modificados; cambios no figuran en los planos presentados en la liquidación de obra, lo que podría afectar el mantenimiento y operatividad de la infraestructura”, precisó.

En inspección técnica se encontraron fisuras en pabellones del colegio Divino Niño Jesús de Casma. Foto: Contraloría

La Contraloría también indicó que los muros de los servicios higiénicos presentan fisuras, ondulaciones y deficiencias en el alineamiento de sus bordes. Igualmente, que hay humedad en las paredes y pisos debajo de los lavatorios de los servicios higiénicos, producto de una deficiente instalación.

Se advierte que las aguas pluviales del pabellón 1 no evacúan por lo puntos de descarga establecidos, ya que la geometría de la canaleta de evacuación no habría sido ejecutada de acuerdo a los planos del expediente técnico.

En relación a la cisterna valorizada en S/ 10.209, dijo que se constató que no había sido impermeabilizada, por lo que se observó presencia de restos de encofrado, acero y rebabas, además de cangrejeras en los nudos de los pórticos del tanque elevado; mientras que el equipo de bombeo estaba inoperativo y no se encontró la escalera metálica interna. A ello se suma las variaciones en la tonalidad de la pintura de las superficies de los muros, vigas y columnas.

Municipalidad de Casma recepcionó obra de colegio a pesar de las deficiencas. Foto: Contraloría

Finalmente, manifestó que el informe de control concurrente fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Casma y que fue comunicado al alcalde provincial para la toma de acciones preventivas y correctivas que correspondan para brindar seguridad y mejorar el nivel educativo de los alumnos de la Institución Educativa Inicial N.º 1598 Divino Niño Jesús, ubicada en el distrito de Casma.