Corte de luz en Lima y Callao: revisa los horarios y distritos afectados este 13 y 15 de mayo

A.H. María Herrera de Acosta mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, asoc. Ancieta mzs. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, asoc. San Juan Bautista mzs. A, B, C, D, L, M.