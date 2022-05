Robos cibernéticos: delincuentes se apoderan de miles de soles tras robar celulares de víctimas

Jóvenes ciudadanos son víctimas de una banda que tiene en la mira a los dueños de celulares iPhone, a quienes dejan sin ahorros y endeudados tras ingresar a sus cuentas bancarias por medio del dispositivo móvil.

Fue el caso de una joven ingeniera, quien prefirió mantener el anonimato. “Lograron vulnerar al banco BBVA e Interbank, eso es algo muy curioso, porque yo tengo cuentas en otros bancos”, señaló en diálogo con América TV. Los criminales sustrajeron la suma de más de 50.000 soles, además de un préstamo que solicitaron a Interbank, por 34.900 soles, dinero que fue a parar a manos de Kaler Manihuari Murayari, Gilda Huansi Vásquez, Maryori Huamán Alvaradoy Kevin Saldarriaga Claros .

“En Interbank todo empezó a las 9.00 p. m., pese a que mi equipo ya estaba bloqueado”, añadió la joven que solicita mayor seguridad en el sistema de las entidades bancarias.

Otra víctima denunció que tras el asalto de su celular, llegó a bloquear sus cuentas de todos los bancos, excepto la de Interbank. Al percatarse que sus cuentas estaban siendo ultrajadas, se comunicó con el banco en más de una ocasión, sin obtener una respuesta.

Los delincuentes aprovecharon para quitarle los ahorros que tenía guardados. “Se realizó una transferencia interbancaria al BCP, por el valor de 5.000 soles y la cuenta está a nombre de Kaler Manihuari”, afirmó.

Por otro lado, Joahana es una estudiante de Administración que se ha visto afectada por el mismo grupo de criminales. En su caso, solicitaron un préstamo de 39.000 soles con la modalidad de ‘rapicash’. “Los he llamado (al banco) y ellos me dijeron que iban a hacer un alto a esta transferencia; sin embargo, a los tres días se comunican y me dicen que no, que la transferencia ha sido exitosa”, expresó.

Otra víctima de esta modalidad señaló que le robaron 9.000 soles del banco Falabella, 10.000 soles de Interbank y 4.500 soles de la Caja Huancayo.

Todas estas personas afirman que el dinero fruto de su trabajo fue a parar a la cuenta de Kaler Manihuari, un sujeto que registra antecedentes por delitos informáticos, por lo que los afectados no entienden cómo los bancos otorgan tarjetas o permiten transacciones a un sujeto que ha sido reportado en más de una oportunidad en distinas las entidades bancarias.