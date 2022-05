Exconvicto fue detenido en La Victoria con uniforme de la PNP: “Me la puse porque tenía frío”

David Darwin Tarazona Gonzales fue detenido en una de las calles del distrito de La Victoria por usar el uniforme del escuadrón verde del grupo terna de la PNP. Los oficiales lo condujeron hasta la comisaría más cercana para que continúen las diligencias correspondientes.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú se encontraban resguardando una de las calles del distrito cuando se percataron del sujeto, a quien interrogaron para saber dónde había obtenido la casaca. Este, en reiteradas veces se negó a hablar; sin embargo, ante la presión de las autoridades manifestó que solo la usaba porque tenía frío.

“Me lo he puesto por el frío nomás. Es del Grupo Terna. Me lo he puesto por el frío nada más, está viejo, mire”, indicó a la PNP.

El coronel PNP Antonio La Madrid, jefe del Escuadrón Verde – Grupo Terna indicó a América Noticias que tras llevar a David Tarazona Gonzales a la comisaría de Apolo este se contradijo de su primera versión respecto a cómo llegó la casaca a sus manos.

“Me la prestó el chato Jimmy, él es el dueño del cuarto donde yo vivo”, señaló.

Finalmente, confesó que estuvo detenido en el penal de Huaral y que reportaba antecedentes por robo agravado en el 2018 y 2020.

Los agentes indicaron que ya se encuentran realizando las diligencias del caso para que el hampón no pueda volver a las calles y atente contra otro ciudadano.