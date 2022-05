Exalcalde de Chiclayo, David Cornejo: La Fiscalía no tiene ninguna prueba objetiva contra mí

El último miércoles, la Policía Judicial recapturó al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, luego de que la Fiscalía Superior con Competencia en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque lograra que se confirme su sentencia por el delito de tráfico de influencias reales en agravio de la comuna provincial.

A su salida de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con destino al penal de Chiclayo, el otrora burgomaestre se refirió a su situación legal, asegurando su inocencia. Cornejo Chinguel expresó que su defensa ha presentado un recurso de casación excepcional ante la Corte Suprema.

“La lucha contra la corrupción no es acusar y menos condenar a personas inocentes. Me siento inocente. Voy a luchar en la Corte Suprema. Hemos apelado en un recurso de casación excepcional y estoy presentando un habeas corpus para mi caso. La Fiscalía no tiene ninguna prueba objetiva contra mí”, refirió el exalcalde en declaraciones recogidas por Tvi Noticias.

El Ministerio Público señala que Cornejo Chinguel, en 2017, habría influenciado a favor del empresario Ángel Espinoza Castro ante el Comité de Selección de la licitación para la adquisición de llantas para la flota vehicular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Por esta acción recibió S/ 46.000 de dicha persona, por intermedio del exregidor Juan Pérez Bautista.

En abril último, el Poder Judicial decidió variar la prisión efectiva de Cornejo Chinguel por el arresto domiciliario. Tras unas semanas, la exautoridad edil deberá volver al penal de Chiclayo. Foto: La República.

En la resolución de confirmación de la sentencia se revocó el extremo referido a la pena de cinco años y cinco meses de prisión efectiva contra el exalcalde, y reformándola en solo cuatro años y ocho meses. Asimismo, se impuso la inhabilitación de la función pública por el plazo de 11 años. En primera instancia, la sentencia fue obtenida por el fiscal Omar Ramos Gaona.