Chorrillos: padre atenta contra la vida de su hijo para quedarse con camioneta

Un hombre fue arrastrado a lo largo de 6 cuadras de la avenida Defensores del Morro en Chorrillos, luego de que su padre intentara adueñarse de su vehículo. La víctima resultó con una fractura en la pierna izquierda y el brazo derecho, además de múltiples golpes en todo el cuerpo.

“Mi padre termina haciendo este acto tan salvaje en forma de venganza. Quiere quitarme algo que es mí. (...) Me apoyó un poquito y cree que por eso mi vehículo es de él y, como no estoy de acuerdo con él; en confabulación de mi pareja anterior, me han agredido”, dijo a Panamericana Noticias.

Asimismo, manifestó que no es la primera vez que su padre lo agrede de esta manera, ya que en otra oportunidad habría enviado a un grupo de delincuentes a asaltarlo para quitarle la camioneta.

“Me ha amenazado con que me va a dejar sin caminar. Me ha amenazado de muerte, incluso me mandó a robar con cuatro delincuentes. No sé qué tiene mi papá en la cabeza (...). Yo ya le dije que no le voy a dar nada, yo tengo papeles que (sustentan que) este vehículo está a mi nombre”, recalcó.

Por otro lado, indicó que su expareja estaría en confabulación con su padre, luego de que terminaran su relación en malos términos producto de una supuesta infidelidad.