Callao: denuncian a inquilino que grababa a su vecina mientras se bañaba

Un sujeto identificado como Dimas Manuel Pantoja fue denunciado por su vecina por grabarla sin ningún consentimiento mientras se bañaba. Los hechos sucedieron en Ciudad del Pescador, en Bellavista, Callao.

Entre lágrimas, la joven narró los hechos: “M ientras me estaba duchando, me percato de una sombra y, cuando me acerco, veo que había una cámara grabándome . Entonces, comienzo a gritar a mi mamá que el inquilino me estaba filmando y ella sale, mientras yo seguía en la ducha asustada.”

El domicilio del pervertido se encuentra, prácticamente, al costado de la vivienda de la víctima, quien teme principalmente que este sujeto también haya grabado a las otras integrantes de su familia, que son menores de edad.

Una vez enterada de la situación, la madre de la víctima decidió encarar al sujeto, incluso tuvo que patear la puerta de su departamento para poder ingresar y quitarle el celular . Es así que la señora pudo percatarse de que su inquilino poseía cuatro videos de su hija, a quien se le podía ver el rostro.

La madre de familia acudió a la comisaría de Bellavista, pero no le aceptaron la denuncia, pese a que tuvo que esperar hasta las cuatro de la madrugada a que le den una respuesta.

La madre sospecha que tanto ella como sus otras menores hijas e incluso su inquilina han podido ser grabadas por este depravado.

Por ello, las víctimas de este caso denuncian que las autoridades se hagan cargo de este sujeto, ya que si sigue libre podría seguir realizando este tipo de actos ilegales en contra de las mujeres .

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).