VMT: buscan a perrito de 6 años que se perdió en el Día de la Madre

Una familia está desesperada y muy asustada desde la desaparición de Oddie, un perrito Schnauzer de 6 años. De acuerdo a su dueño, el can de tamaño mediano se extravió el último domingo 8 de mayo en Villa María del Triunfo (VMT).

Alexis Revilla salió de su vivienda para ir a comprar y cuando regresó se percató de que su mascota se había salido. Él lo siguió por varias cuadras, pero luego perdió su rastro. Esto ocurrió cerca de las 5.30 p. m.

Han pasado tres días y el joven sigue en la búsqueda. Incluso, se ha acercado a las zonas aledañas preguntando si hay cámaras de seguridad, pero no ha obtenido respuestas positivas. Solo hay en un colegio cerca, pero las imágenes son eliminadas cada 24 horas.

“Ese día me quedé hasta las 11.30 p. m. buscándolo, pero no lo encontré. No hay cámaras en la avenida principal ni en la esquina que dobló. Solo hay en el colegio Fe y Alegría número 24, pero me dijeron que borran las grabaciones cada 24 horas ”, detalló a este diario.

Buscan a perrito perdido. Foto: Alexis Revilla

El can es de tamaño mediano y su cabeza y lomo son de color negro, mientras que su pecho y patas son blancas. Tiene 6 años y es alérgico a la piel.

Su dueño especificó que Oddie está con el pelo corto y limpio, ya que tres días antes de extraviarse lo llevaron al veterinario para que lo bañen.

Alexis Revilla y su familia están muy preocupados, por lo que están ofreciendo 600 soles de recompensa a las personas que le den información sobre su paradero.

Cualquier noticia pueden notificarla al 970 679 002.