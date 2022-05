Vecinos protestan por construcción frente a zona arqueológica

El vecino de San Fernando en Pachacamac Renato Álvarez quedó sorprendido cuando muros de varios metros de alto se erigieron al lado de su casa, frente a una zona arqueológica. Al observar la licencia de la edificación de dicha propiedad, se enteró que se proyectaba levantar una vivienda de dos pisos.

Sin embargo, tanto para Renato Álvarez como para decenas de vecinos de la zona, se trataría de una construcción industrial porque la edificación es muy alta y en los planos luce solo un piso similar a un almacén. De acuerdo con los parámetros urbanísticos de la Municipalidad de Pachacamac, está prohibido hacer este tipo de estructuras en ese lugar.

“Estamos denunciando que el municipio tome acciones y paralice esta obra ilegal, industrial, que no está permitida. Al frente tenemos parte del área que está protegida por el Ministerio de Cultura. No procede esta construcción. Esta zona nunca va a ser lo mismo porque va haber rotación de camiones y maquinarias. No hay verde adentro, solo hay tierra”, sostuvo Renato Álvarez a La República.

La Municipalidad indica que no se puede realizar una construcción industrial en esa zona, por lo que estará atenta si se lleva acabo. Foto: difusión

Por su parte, el dueño de la obra, Luis Gordillo Salinas, negó construir una infraestructura con fines industriales y que se trata de un proyecto de vivienda con los parámetros aceptados por la municipalidad.

Al ser consultado por la edificación de columnas tan altas, aseveró que es por “un tema de seguridad”.

“Tenemos una licencia de construcción y está todo dentro de los parámetros. No sé de dónde salió que se va a hacer una nave industrial. No se va a hacer una fábrica ni almacén, será una casa. Recibimos hostigamiento. Se han metido con dron en mi propiedad”, dijo Gordillo, quien es gerente comercial de TKN, empresa que vende componentes para maquinarias mineras.

Luis Gordillo (camisa azul) discutiendo con los vecinos. Foto: Giuliana Castillo/La República

El municipio paralizó las obras el último 21 de abril porque no se le entregó un documento (anexo h) necesario para ejecutar la construcción. Sin embargo, Gordillo indicó que ya lo tramitó, por lo que seguirá construyendo pese a las protestas de los vecinos.

José López, subgerente de obras privadas de la municipalidad, manifestó a este diario que los vecinos se equivocan en sus protestas y aseguró que no se hará una construcción industrial. Asimismo, confirmó que ya se levantó la paralización y Gordillo puede continuar con su proyecto.

“No es una construcción industrial, es una vivienda unifamiliar y así se ha probado la licencia y como municipalidad tenemos que respetarla. Estamos continuamente realizando fiscalizaciones, inspecciones y si no cumplen con la construcción aprobada inmediatamente, se interviene”, puntualizó.