SJM: niña que sufrió robo de su celular recibe un equipo nuevo

Esta semana, una niña de 5 años fue víctima de la delincuencia en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de que un delincuente le arrebatara el celular que ella tenía en sus manos mientras estaba en un restaurante con sus padres y hermano menor. Por tal motivo, ella quedó gravemente asustada y sin su herramienta de estudio.

“Ella está aún nerviosa, no quiere salir. Tiene ese temor que ese muchacho la está siguiendo. Incluso ayer que salimos por la comida me decía papá ya no quiero salir”, dijo el padre de la menor a Latina Noticias.

Por tal motivo, la mañana de este miércoles, una empresa de telefonía le hizo entrega de un nuevo celular con el que podrá continuar con sus clases y también podrá entretenerse. Los padres, quienes llegaron de Cañete y actualmente residen en un hotel, se mostraron muy agradecidos, ya que ellos no tienen recursos para comprar otro equipo.

“Me da una alegría, porque me costaba comprarle nuevamente. Yo trabajo diariamente para que un hombre venga y le quite”, dijo el hombre, que se dedica a cantar en los buses.

Sobre el caso

Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que el ladrón camina al costado de la mesa donde estaba la niña junto a su familia. Acto seguido, el malhechor vuelve a la misma escena y procede a cometer el delito, arrebatándole el equipo celular.

“Ni cuenta me di que el ratero pasó por allá, dio vueltas, y de nuevo volvió a pasar. Ahí es donde le quitaron el celular a mi hijita de cinco añitos”, lamentó la madre de la pequeña.