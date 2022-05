SJL: padres denuncian que niños de colegio aún no inician clases presenciales

En San Juan de Lurigancho, padres denunciaron que niños de colegio Trinidad, de la UGEL 5, aún no comienzan clases presenciales, pese a que el Ministerio de Educación (Minedu) precisó que deberían volver de manera obligatoria como máximo el 28 de marzo.

Sin embargo, los escolares no acuden a la institución educativa debido a que hay una carencia en la instalación del desagüe . Esto perjudica a un total de 1.200 estudiantes tanto de inicial como de primaria.

“Llegó el día (28 de marzo), la directora nos mandó un comunicado en el que se indicaba que no iba haber clases y que esta sería la otra semana porque tenemos problemas con el desagüe. Así se fue prolongando y así pasó dos a tres semanas. Luego nos dijo el próximo mes porque no hay solución”. acotó en TV Perú.

Ante la situación, los padres convocaron a una reunión para que se dé solución del desagüe aún no terminado por Sedapal y que afecta a las clases. “Yo tengo un niño en primaria y otro en inicial. No se puede hacer las clases porque la señal se va. Una niña de 3 años no puede estar 3 horas sentada escuchando un celular porque es inquieta, no pone atención y más”, dijo.

Una de las madres sostuvo que la UGEL 5 debió supervisar que la institución esté operando correctamente. “Ellos deberían constatar de que el colegio esté funcionando bien, y me parece que no están cumpliendo con sus trabajos. Estamos a mitad de año y nada de las clases presenciales”, precisó.

Por último, pidieron celeridad para que se instale el desagüe y se pueda solucionar el tema.

Respuesta de Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), mediante un comunicado, aseguró que sí atendió la solicitud de la UGEL 5, presentada el 27 de abril del presente año, para la instalación de tres conexiones de agua potable y alcantarillado al centro educativo “Moisés Colonia Trinidad”.