San Juan de Lurigancho: motociclista sin brevete ni SOAT atropelló a niño y familia exige justicia

Una motocicleta que circulaba a gran velocidad embistió a un niño de 6 años, quien regresaba de comprar en una bodega. El atropello quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector. El hecho ocurrió en Campoy, San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la información de Buenos días Perú, el motociclista extranjero no cuenta con brevete ni con el seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Asimismo, la moto no registra placa.

Por esta razón, todos los gastos médicos y de hospitalización los está cubriendo la madre del niño, quien solicita apoyo a las autoridades y la habilitación del Seguro Integral de Salud (SIS) para el menor.

De acuerdo a la madre, en el hospital de Emergencias Pediátricas en Grau, en el que se encuentra internado el niño, no le quieren tramitar el SIS “porque no aplica para accidentes”, según le indicaron en el establecimiento de salud.

Requiere operación

La madre de la víctima aseguró que cuando llegaron al hospital le dijeron que tiene “una fisura en la parte izquierda de la cabeza”. “ Los doctores están esperando que baje el hematoma, su pierna está fracturada y necesita operación” , agregó la progenitora.

“ El SIS no quiere cubrirme los gastos , me dice que por ser accidente de tránsito no cubre. Pido ayuda al Ministerio de Salud; la operación me estaría costando S/ 6.000 y no tengo las posibilidades”, expresó la madre.

Si usted desea brindar algún apoyo a la familia, puede comunicarse al número 967911224

Vecinos denuncian constantes accidentes en la zona