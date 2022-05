La Molina: abaten a delincuente que ingresó a vivienda para robar tras amordazar a familia

En La Molina, un delincuente perdió la vida en su intento por asaltar la vivienda de una familia en la calle Punta Pejerrey, lugar al que había llegado junto con sus cómplices, dos sujetos y una mujer, con armas de fuego e instrumentos para amordazar a las personas que residen en el inmueble.

Durante el atraco, la familia logró comunicarse con la Policía Nacional del Perú mientras sus escoltas intentaban combatir a los malhechores. Uno de los trabajadores resultó herido, ya que fue el que se percató de los chalecos PNP falsos que tenían los ladrones.

“Yo no he podido entrar hasta ahora, pero lo que tengo entendido es que, al parecer, quisieron entrar a robar, redujeron al escolta que estaba en la puerta, se hicieron pasar por policías, llegaron con chalecos de policías. El escolta se da cuenta de que no son policías de verdad y trata de sacar su arma, pero lo golpearon, lo amarraron y lo tuvieron en el segundo piso amarrado, mientras tanto la familia llamó a la policía, llamó a los demás escoltas”, narró uno de los colaboradores en diálogo con ATV.

Por su parte, el general PNP José Zapata indicó que los efectivos llegaron al lugar y hallaron la puerta de la casa abierta. Además, escucharon gritos en el segundo piso, por lo que procedieron a ingresar.

“Al subir, encuentran a seis personas, cinco de ellas amordazadas y atadas de mano con cinta adhesiva. La sexta persona no estaba en esa condición por tener a un bebé en brazos. También se encuentran a tres sujetos que tratan de salir, se escuchan algunos disparos. Uno de los efectivos en el primer piso se pone en alerta, el sujeto sale corriendo con el fin de controlar la situación y, en defensa de su vida y la vida de terceras personas, es abatido en el interior”, precisó para la prensa.