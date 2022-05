La Libertad: autoridades cuestionan ampliación de declaratoria de emergencia de seguridad

Pese a que el Gobierno extendió el estado de emergencia de la seguridad de cinco provincias de la zona costa de La Libertad por 45 días más, las críticas no se dejaron esperar. Estos cuestionamientos por parte de los alcaldes de Ascope y Santiago de Cao se dan porque esta medida no viene acompañada de un plan determinado y tampoco de presupuesto.

Aunque diversas autoridades de la sierra de esta región pidieron que también sus provincias sean incluidas, solo las provincias que están inmersas en esta declaratoria de emergencia son: Virú, Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Chepén.

“ Es una burla para la población esta medida. Hemos prestado nuestros carros para que patrulle la policía, prestamos nuestros serenazgos, le hemos dado dinero a todas las comisarías para que refloten sus carros, no hay presupuesto en esta declaratoria de emergencia, así la lucha contra la delincuencia no tendrá éxito ”, aseguró a N60 John Vargas Campos.

En tanto el burgomaestre del distrito de Santiago de Cao, Genaro Vásquez, declaró que arregló un patrullero con su propio sueldo. “A las municipalidades no nos otorgan un financiamiento para apoyar a la Policía Nacional. Los recursos económicos que tienen las municipalidades locales son poquísimos si se pretende brindar ayuda a la PNP”, detalló a la prensa.

Pedido

El gobernador regional, Manuel Llempén Coronel también se pronunció solicitando que el Ejecutivo extienda la emergencia a las provincias de la sierra.

Se viene postergando la interdicción al Cerro El Toro una de las zonas donde prolifera la minería ilegal. Foto: PNP

“Estamos viendo que el crimen organizado se está desplazando hacia la minería ilegal, pero ya no como era al inicio, de solo dar protección. Estas personas que ejecutan esta labor ilegal se están posicionando y lamento que no haya considerado a las provincias de la sierra y lamento que no estén dando el presupuesto y un plan operativo”, expresó Llempén.