Áncash: aumentan hospitalizaciones de niños por enfermedades respiratorias agudas

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Áncash informó que, debido al reinicio de las clases presenciales en las escuelas y las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas en esta localidad norteña, se ha reportado un significativo incremento de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años de edad y cuadros de asma en mayores de 5 años.

Según detalló el nosocomio, esta situación es preocupante, pues desde abril a la fecha se han atendido 56 casos de IRA moderados a severos, lo que significa un aumento de 60% en relación con el año pasado , cuando se reportaron 34 casos entre menores de 5 años. Las infecciones más frecuentes son bronquiolitis, neumonía, alergias bronquiales y asma.

PUEDES VER Áncash: menor de 15 años fallece en interior de aldea infantil de Huaraz

“En caso una infección respiratoria se prolongue por más de dos días, el padre debe llevar a su pequeño al centro de salud para que sea atendido por los especialistas, quienes tratarán de prevenir que haga cuadros más graves que necesiten de medicación y hospitalización”, manifestó Rolando Quiñones Oliva, pediatra del hospital regional, en declaraciones recogidas por la entidad.

Hospital Regional de Áncash atiende la mayoría de casos de IRA en niños de esta localidad. Foto: difusión.

El especialista enfatizó que es importante vigilar la alimentación de los niños, quienes deben consumir alimentos ricos en vitamina C, velar que no presenten bajo peso ni anemia. Asimismo, no deben ser expuestos a cambios bruscos de temperatura y, además, se deberá verificar si tiene completo su calendario de vacunación. Las autoridades educativas también deben estar alertas.