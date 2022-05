Xenofobia en Chile: peruano quedó en silla de ruedas tras ataque de excarabinero

Otra víctima de la xenofobia. El peruano Jeffrey Figueroa, de tan solo 22 años, recibió un impacto de bala en la cabeza por parte de un excarabinero en Chile. Producto de esto, el connacional ahora está postrado en una silla de ruedas.

Se conoció que el joven viajó al país vecino para trabajar y seguir estudiando; sin embargo, sus planes se detuvieron cuando fue agredido por el exuniformado identificado como Jorge Ulloa.

A modo de defensa, el excarabinero dijo que apretó el gatillo porque el peruano intentó robarle sus pertenencias, pero esta versión fue desmentida y él fue condenado a prisión. No obstante, en los últimos meses apeló esta decisión para salir en libertad.

“Nos íbamos a ir a la casa cuando me insultan. […] Esto es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Vivo con secuelas. Mis padres trabajan para apoyarme”, relató el joven que, hasta ahora, no encuentra tranquilidad ni justicia.

La agresión que ocurrió hace dos años ha dejado grave secuelas en Jeffrey Figueroa. Por ejemplo, hasta ahora continúa con episodios de epilepsia y dificultades para realizar sus actividades con normalidad.

“Después de beber una botella de whisky, tiene una discusión con la víctima y unos testigos. Se encuentran en la calle y comienza una discusión y pelea”, detalló uno de los representantes del agraviado a un canal de Chile.

También se registró recientemente un caso de xenofobia en un colegio de Puente Piedra. En dicha situación, un menor venezolano de tan solo 11 años terminó en el hospital por los constantes golpes que habría recibido por parte de sus compañeros de salón.