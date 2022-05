SJM: delincuente roba celular a niña de 5 años y huye del lugar

De nunca acabar. En San Juan de Miraflores, una niña de cinco años fue víctima de la delincuencia luego de que un sujeto le arrebatara el celular que ella tenía en sus manos mientras estaba en un restaurante con sus padres y hermano.

Cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que el ladrón camina al costado de la mesa donde estaba la niña junto a su familia. Acto seguido, el malhechor vuelve a la misma escena y procede a cometer el delito, arrebatándole el equipo celular.

“Ni cuenta me di que el ratero pasó por allá, dio vueltas, y de nuevo volvió a pasar. Ahí es donde le quitaron el celular a mi hijita de cinco añitos”, lamentó la madre de la pequeña.

Secuelas psicológicas

Este acto delincuencial le ha provocado graves secuelas psicológicas a la niña. “Mi hijita todas las noches llora, grita” , dio a conocer su progenitora visiblemente afectada.

El aparato celular no solo era también para el trabajo de su padre, quien se dedica a la música, además con este móvil realizaba sus clases virtuales, por lo que perdió el contacto con su profesora. “Ahí están todos mis contactos de la profesora; no tengo ningún número de la profesora para llamarla y que me pueda mandar las tareas de mi hija”, dijo la mujer a las cámaras de América TV.