Minsa: designan a Joel Candia Briceño como viceministro de Salud Pública

El Minsa ha designado al médico cirujano y militante de Perú Libre Joel Candia Briceño como el nuevo viceministro de Salud Pública de esta cartera.

El Ejecutivo oficializó esta decisión con la Resolución Suprema N° 010-2022-SA, publicada en el diario oficial El Peruano este último lunes 9 de mayo.

En abril, Candia Briceño, quien en ese momento era funcionario del Ministerio de Salud, asumió las funciones de viceministro de Salud Pública, en adición a sus labores. Esto mientras se designaba a un nuevo titular en este cargo, el cual quedó disponible desde el 6 de abril, tras la renuncia del médico cirujano Jorge Antonio López Peña.

Investigaciones en su contra

Un informe de La República reveló que Joel Candia Briceño, en el 2014, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Junín por una presunta sobrevaloración en la compra de ambulancias. Esto mientras se desempeñaba como director de la Red Salud Satipo.

En aquella ocasión, fue el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Satipo el que denunció a Candia Briceño por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión desleal y peculado doloso, ante el Ministerio Público, por la adquisición de un camión furgoneta valorizado en S/ 320.000. Este vehículo no tenía las condiciones para atender casos de emergencias.