Comas: policía frustra asalto y organización criminal lo amenaza de muerte

Con información de Mary Luz Aranda / URPI - LR

Teme por su vida. Un agente de la Policía Nacional recibe amenazas de muerte a cambio de la libertad de los hampones a quienes les disparó y capturó con apoyo de trabajadores y vecinos cuando irrumpieron en su taller de motos. Ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Trapiche, en el distrito de Comas.

“Usted sabe cómo es la película. Nosotros necesitamos que nos mande suelto a los panas que tiene atrapado el gobierno. Si no me lo sueltan, te lo juro que hoy no van a tener más negocio y te voy a matar a toda tu familia. Esta es una organización grande, ¿me estás entendiendo?”, se escucha decir a uno de los delincuentes en el audio que enviaron al afectado.

Los tres detenidos, de nacionalidad venezolana, formarían parte de una organización delictiva autodenomina El Tren de Los Gallegos. Dos de ellos resultaron heridos de bala por lo que permanecen en el hospital de Collique, mientras el tercero está en la Depincri de Comas.

“Ellos estaban armados y han sido más. Eran cinco, y dos se han ido en un carro plomo. He salido y he repelido al que estaba grabando, he tenido que hacer disparos disuasivos para proteger a los clientes y a los mecánicos”, detalló.

Luego de recibir amenazas de muerte, se mostró preocupado por la seguridad de su familia. Además, contó que su taller permanecerá cerrado hasta que duren las diligencias del caso.

En tanto, afirmó estar recibiendo el asesoramiento legal de su institución para no enfrentar cargos por su accionar contra los hampones, quienes fueron identificados como Leonardo Jeisson Cheng Chirino, José Miguel Villa Franca Quiroz y Adrián Emmanuel Monserrat Martínez.