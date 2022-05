Juez Yuri Corrales: Siempre hay que denunciar la violencia

El juez del Séptimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Yuri Corrales, explicó el procedimiento por el que un menor puede llegar a un albergue. Señaló que los casos más comunes son por violencia familiar o abandono. Si es que los menores no tienen un familiar que se haga cargo de su crianza, entonces la última opción es un albergue.

El magistrado informó que el Poder Judicial ya no es el encargado de decidir si un niño o niña va o no a un albergue. Los casos juzgados pasan a la Unidad de Procesos Especiales (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta entidad estudia los casos y busca a algún familiar de los menores para que los cuiden. Si es que no encuentran a nadie, entonces son enviados a un albergue.

En Arequipa hay dos tipos de albergues: los públicos y privados. Actualmente, hay dos administrados por el MIMP; uno de varones (Juan Luis Gonzaga) y otro de mujeres (San José). Pero ambos casi siempre están completamente ocupados. Es por ello que los menores deben ser enviados a albergues privados, administrados por ONG o por asociaciones de ciudadanos.

“El albergue suple a los padres. El tutor asume la función de papá o mamá. Es por ello que se les debe brindar educación, salud y cuidado”, manifestó el magistrado.

Sin embargo, es natural que nada podrá suplir a los padres biológicos. Debido a ello, que el juez pidió a las familias a siempre actuar con cariño y comprensión. Indicó que “no se debe tolerar ningún tipo de violencia”. A quien vea o sea víctima de estos actos denunciarlos ante las autoridades ”, adicionó.