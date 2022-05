Tercera dosis apenas llega al 45,6% en Cusco, de acuerdo al Ministerio de Salud

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud, solo el 45,6% de la población cusqueña recibió la tercera dosis de la vacuna contra la COVID 19. Las personas de 18 a 29 años es el grupo etario que más se resiste a la inoculación, ya que solo se avanzó con el 38,8%.

La cobertura en personas de 30 a 50 años aún no supera el 60%. En el caso de los mayores de 60, esta no llega al 80%, requisito exigido para el uso facultativo de la mascarilla. Pese a ello, en la ciudad imperial ya es recurrente la presencia de personas sin barbijo.

La decana del Colegio Médico de Cusco, Eliana Ojeda, dijo estar preocupada por la conducta irresponsable de algunos ciudadanos y la prevalencia de las brechas. “Estamos en picada. Falta sensibilización de las personas para protegerse. En Cusco no está recomendado el retiro de las mascarillas y lamentablemente no están usando las mascarillas”, apuntó.