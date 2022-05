Surco: vecinos denuncian abusos en uso de grúa municipal tras remolque de sus vehículos

En Surco, los vecinos denunciaron el abuso competido por operadores de la grúa de la municipalidad del distrito al llevarse los vehículos sin estar mal estacionados o en una zona de prohibición. Además, informaron que los funcionarios tienen un mal trato hacia ellos.

Una residente de ese distrito reclamó que el último sábado 7 de mayo trasladaron su auto injustamente al depósito. Añadió que quiso pagar para sacarlo, pero no le permitieron hacerlo y tuvo que esperar dos días más.

“Cuando cuadré mi carro no había señalización. Cuando salgo, ya no estaba mi carro y me avisaron que se lo habían llevado. Vine a pagar el sábado por la noche y me cobraron la grúa y tres días de depósito. Me dicen que no puedo sacarlo porque no hay personal de servicio”, contó a RPP.

Abuso en uso de grúas en Surco

La vecina, quien prefirió no revelar su identidad, contó que cuando la municipalidad retiene los vehículos suele cobrar montos exorbitantes para retirarlos. “Con 40 soles por día, que son 120 soles, más la grúa que cobran 140 soles. Todo salió 260 soles más lo que tenía que pagar de multa”, narró.

Asimismo, indicó que te obligan a firmar un documento en donde admites que cometiste una infracción. Sin embargo, los conductores afirmaron que en la mayoría de los casos no hay señalización.