SJL: madre pide ayuda para encontrar a su hijo que desapareció hace 2 meses

Con información de Giuliana Castillo / URPI - LR

Entre lágrimas, la madre de Delmi Barreto Pomalique pidió ayuda para encontrar a su hijo de 23 años, de quien no tiene noticias desde hace más de 2 meses en San Juan de Lurigancho.

La señora María Pomalique aseguró que ella y su esposo se encontraban de viaje cuando el joven desapareció. Ellos llamaban constantemente a Delmi para saber cómo estaba. Sin embargo, en la primera semana de marzo dejó de contestar las llamadas. Cuando sus progenitores regresaron a Lima, él ya no estaba.

La última comunicación que realizó la señora María Pomalique fue hace 2 meses. En la llamada, el joven le dice a su madre que la ama y que está buscando trabajo.

“Llamaba a la casa o a su celular y no me respondió. Cuando regrese, mi hijo ya no estaba, lo llamaba y su celular sonaba apagado, la última vez que me llamo me dijo que me amaba, que estaba buscando trabajo para ayudar a la familia”, manifestó a La República.

Los padres de Delmi Barreto Pomalique pusieron la denuncia en la comisaria 10 de Octubre, en San Juan de Luringacho; sin embargo, hasta hoy no tiene indicio alguno de dónde podría estar su hijo.

La madre teme que lo peor le pudo haber pasado al joven, ya que no ha logrado comunicarse con él durante este tiempo. Esta madre guarda la esperanza de poder encontrar a su hijo con vida.