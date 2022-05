Piura: padre e hijos secuestraron a exsocio y exigieron 100.000 soles para liberarlo

“‘Toño’, ‘Coco’, por favor... Por favor abonen, no me hagan pasar otro rato más aquí... (Llorando) Abona, ‘Coco’, no me digas nada más…”, fueron las palabras de desesperación con las que Carlos Enrique Timaná intentaba convencer a sus hermanos Antonio y Jorge Timaná de pagar el monto de 50.000 soles por su rescate, según un reportaje difundido el último domingo en el programa Cuarto Poder.

Los secuestradores de ‘Quique’ rápidamente avisaron que no estaban jugando y decidieron mandar dos videos. En el primero se aprecia cómo uno de los extorsionadores —con el rostro cubierto— empuña una pistola sobre la boca del secuestrado, mientras que el segundo video confirmaba el pésimo estado de salud en el que se encontraba la víctima a causa de diversos golpes que le habían propinado.

Fueron tres días de desesperación en los que la familia Timaná tuvo que hacer de todo para conseguir los 100.000 soles, monto final que pedían los raptores. Una vez realizada la transacción, su esperanza era ver de nuevo con vida a su familiar secuestrado.

Los delincuentes demoraron en cumplir su palabra de soltar a ‘Quique’ a cambio del monto que recibieron; pero, finalmente, lo dejaron abandonado cerca al distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca.

“Es una pesadilla de incertidumbre total, de pensar en vida o muerte. De pensar en todo, en querer saber por qué. Delincuentes que prácticamente están violando tu integridad, la integridad de tu familia. (Hugo Ocaña) es un monstruo. Lamentablemente nos tocó chocarnos con él como familia. Merece pagar por todo lo que ha hecho”, manifestó Jorge Timaná.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el autor intelectual del secuestro sería el empresario Hugo Ocaña Peltroche, y quienes materializaron el rapto habrían sido sus hijos. Esta versión fue confirmada por ‘Quique’, quien también contó que esto se trataría de una venganza por un negocio que realizaron juntos hace varios años, del cual su exsocio no habría salido beneficiado como quería.

Por otro lado, el mayor de los hijos de Ocaña Peltroche fue identificado como Luis Franco Ocaña Riega, a quien se le pudo ver comprando artículos valorizados en más de 2.000 soles en una tienda de ropa deportiva con la tarjeta que le sustrajo a ‘Quique’ al momento de secuestrarlo.

Además, la Policía encontró que el sujeto tiene varias denuncias registradas en su contra por diversos delitos y también se confirmó que se hacía pasar como ciudadano colombiano cuando extorsionaba, de esta manera se presentó para negociar con la familia Timaná.