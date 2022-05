Gremios esperan que Ejecutivo fije fecha para sesión de Consejo de Ministros en Lambayeque

En un acta firmada el último viernes, tras la reunión de los dirigentes civiles de Lambayeque con funcionarios del Gobierno central, se acordó que entre el 25 y el 30 de mayo deberá realizarse una sesión descentralizada del Consejo de Ministros a fin de atender las demandas sociales. A pocas semanas del plazo límite, los gremios esperan que el Ejecutivo fije la fecha exacta.

En conversación con La República, el coordinador del Comando Unitario de la Asamblea Popular de Lambayeque, Erwin Salazar Vásquez, precisó que el 19 de mayo tendrá que empezar a funcionar la mesa técnica promovida por este conglomerado, amparada en una resolución ministerial. En paralelo, esperan que el Ejecutivo confirme el día en el que el gabinete arribará a esta localidad.

“En el acta se acordó que el Consejo de Ministros se debería realizar entre el 25 y el 30 de mayo. Hemos planteado que sea el 25, pero falta la confirmación del Ejecutivo si será ese día o cualquier otro dentro del plazo establecido . Es importante que vengan todos los ministros a Lambayeque porque cada uno tendrá que atender diferentes demandas de la sociedad civil”, sostuvo.

Salazar Vásquez precisó que, a diferencia de la denominada Agenda Lambayeque, en esta cita con los ministros participarán directamente los dirigentes civiles. Enfatizó que no se prevé la asistencia de los alcaldes o del gobernador, ya que “muchos son personajes cuestionados que no tienen representatividad”. El evento tiene planteado desarrollarse en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En febrero último, el gabinete ministerial realizó una mesa técnica con los alcaldes y gobernador regional en Lambayeque. Para los dirigentes, esta cita no fue fructífera. Foto: La República.

No descartan protestas

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Pueblos Jóvenes de Lambayeque, Raúl Benites Acuña, aseguró que el Ejecutivo tiene el tiempo en contra para fijar el día de la sesión, luego de que la primera reunión no tuviera el éxito esperado. Apuntó que los gremios no aceptarán nuevos incumplimientos de promesas y saldrán a protestar si es necesario

“Esperamos (que el gabinete) atienda a la sociedad civil organizada, porque somos quienes salimos a protestar. Lo que ha hecho el presidente Castillo con los alcaldes es mofarse, porque no les ha dado nada. Con la sociedad civil no va a hacer lo mismo. A nosotros no nos cumple y estaremos en las calles. Las demandas no son para el alcalde o el gobernador”, sentenció.