Comas: adolescente pidió a delincuente que no le roben, pero igual fue asaltada

El último domingo 8 de mayo, tres menores de edad fueron asaltadas muy cerca a sus casas en el distrito de Comas. Según las imágenes de Buenos Días Perú, una de ellas pide por favor no ser asaltada; sin embargo, al hampón no le importa nada y, de igual manera, le quita el teléfono celular.

Según vecinos de la zona, viven estos actos delictivos todos los días, por ello, instaron a las autoridades a implementar mayor seguridad en la zona.

“Acá los asaltos son constantes, no hay autoridad, no hay serenazgo. No sabemos a quién acudir (...) estamos abandonados, atrapados, no sabemos a quién pedir auxilio”, dijo indignado Richard, morador de la urbanización Señor de los Milagros.

Por otra parte, el vecino indicó que, a cuatro cuadras de donde las menores fueron asaltadas, se encuentra un caseta de serenazgo de la Municipalidad de Comas; sin embargo, cuando ocurre un robo, nunca llegan. En esa línea, indicaron que lo mismo sucede con la comisaría de La Pascana.

“Hay un punto de serenazgo a cuatro cuadras, la comisaría de La Pascana está a 3 kilómetros, la de Túpac Amaru también está a la misma distancia. Se les llama y no llegan, qué podemos hacer nosotros. Serenazgo tampoco llega (...), los vecinos vamos a tener que reunirnos y tomar la justicia por nuestras propias manos”, recalcó.

Finalmente, instó a las autoridades a tomar acciones sobre dichos casos, pues se encuentran desprotegidos.