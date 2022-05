Barranca: familia pide tutela de hermanitos de 2 y 7 años tras denunciar a padre por abandono

Jackeline Mabel Quintana Marín, de 36 años, perdió la vida a causa del coronavirus el 12 de mayo de 2021, tras permanecer internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Octavio Mongrut Muñoz, en San Miguel. Lamentablemente, dejó a sus dos pequeños de iniciales L.X.R.Q. (2) y A.A.R.Q. (7) bajo la tutela del padre, Jhimmy Dennis Reyes Anzualdo.

Sin embargo, familiares de la difunta madre de familia denunciaron que el sujeto no se hizo cargo de los pequeños, quienes quedaron al cuidado de Shirley Ana Quintana Marín, su tía materna. Ellos buscan el paradero del progenitor que habría abandonado a sus hijos.

“Fui a su supuesta casa y no me dicen nada. Hablé con su mamá, pero siempre queda en nada. No me responde las llamadas y los mensajes del WhatsApp me deja en visto. Por eso mi papá puso la demanda para la tutela porque por ley el pariente cercano debe hacerse cargo”, contó para La República.

Tía de los menores mostró capturas de pantalla de las veces que se comunicó con el padre de los niños sin obtener respuesta. Foto: Urpi / La República

De acuerdo con la mujer, el acusado no convivía con la madre de los menores, pero mantenían una relación por los niños. Luego de algunos meses desde el deceso de Jackeline Quintana, sus seres queridos recibieron la noticia de que Jhimmy Reyes, abogado de profesión, había cobrado 4.500 soles por los gastos del sepelio, cuando los allegados fueron quienes cubrieron todos los gastos de la defunción, así como también realizó el cobro de la AFP.

“El AFP me confirma por llamada que le abonaron a su nombre el monto de 35.800 soles. Ellos también me dijeron que se había confirmado que la persona había presentado unos gastos de sepelio y que ese mismo año cobro la suma de 4.500 soles con papeles falsos por gasto de sepelio”, continuó.

Ante esta situación, la familia solicitó a las autoridades dar con el paradero del padre para que responda a la demanda que le impuso exsuegro. Exigen celeridad en el proceso, ya que estaría cobrando la suma de 3.500 soles que la madre dejó como seguro a sus hijos.

La República intentó contactarse con Jhimmy Dennis Reyes Anzualdo para que realice el descargo correspondiente, pero no obtuvo respuesta. La Policía Nacional realizó una constatación para asegurar que el padre de los menores los habría abandonado.