Arequipa: niño presuntamente golpeado y ultrajado en albergue se encuentra grave

Un niño fue presuntamente golpeado y ultrajado dentro de un albergue localizado en el distrito de Characato, en la ciudad de Arequipa. La madre y familiares del menor exigieron este lunes a la Fiscalía que la tenencia legal del pequeño le sea devuelta a la madre.

La progenitora, Lisbeth Milagros, dio a conocer que, a raíz de las agresiones, su hijo se encuentra grave , pues fue ultrajado con un objeto. Se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica San Juan de Dios.

Según relató a diversos medios locales, inicialmente le indicaron que había sido agredido por otros menores; sin embargo, por redes sociales tomó conocimiento de que habría sido abusado por dos compañeros de 11 y 13 años. Los hechos habrían ocurrido el domingo 1 de mayo, pero ella recién supo del caso el miércoles 4 de mayo.

La mujer indicó que le quitaron la custodia de sus tres hijos (de 12, 7 y 3 años) luego de que su esposo y padre de los menores falleció. “Yo estaba trabajando justo para Navidad, vinieron dos patrulleros, me cargaron, me llevaron a la comisaría de Mariano Melgar. (…) ¿Para qué me los quitan?”, indicó.

Ella pidió a las autoridades que le devuelvan la tenencia legal de los menores y reclamó que el personal del albergue no le da información sobre lo ocurrido.

Madre es procesada

Jacqueline Gorbeño, abogada de la madre, indicó que, hasta el momento, no reciben información del albergue y tampoco los quieren atender.

Señaló que la madre es investigada por el presunto delito de trata de personas de forma injusta a raíz de que las autoridades la encontraron en la calle trabajando con los menores. “Dijeron que la señora no tenía las facultades psicológicas, emocionales ni económicas para criarlos”, sostuvo Gorbeño.

La abogada pidió a la Fiscalía que disponga que los menores retornen con su madre, pues se encuentran en peligro al estar en el mismo ambiente con los otros agresores.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).