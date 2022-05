“Me iban a dar 1.200 soles”, confiesa presunto asesino de un agente policial

“Me iban a pagar 1.200 soles”, confiesa Bryan Jesús Acosta Bordon (22) —capturado en Collique— y quien sería el presunto asesino del suboficial de segunda PNP Digber Pedro Vergaray Luján, quien murió en Comas luego de resistirse al robo de una camioneta.

A Bryan se le encontró la pistola marca Glock 19 que le pertenecía a la víctima, un agente de Inteligencia que prestaba servicios en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). El detenido precisó la descripción de los hechos.

- ¿Dónde vives?

En Collique, tercera zona.

- ¿Y en que colegio haz estudiado?

En la escuela Perú Holanda.

- ¿Qué pasó el 2 de mayo?

¿Vimos la camioneta estacionada y nos bajamos del auto.

- ¿Quiénes estaban en el auto Amarillo?

Iba el gordo Robert.

- ¿Y en el auto verde?

Estaba ‘Papitas’.

- ¿Qué planificaron ese día?, ¿qué le iban a hacer a la persona? ¿Se iban a llevar la camioneta? ¿Qué pasó ahí?

Hubo un forcejeo porque el señor (el policía) tenía un arma de fuego.

- ¿Y quién se llevó la pistola?

Los dos nos la llevamos. El arma apareció en mi cuarto. Él no tenía dónde dejarla. Como yo vivía solo, decidimos dejarla ahí.

- La intención de ustedes era robar la camioneta. ¿A quién iban a entregar el vehículo?

Solo me dijeron que tenía que seguir al auto verde y que me iban a llevar al destino.

- ¿Y cuánto te iban a dar?

1.200 soles.

- ¿Cuántas camionetas te has llevado?

No me he llevado ninguna. Solo he chambeado dos veces: la primera no salió nada y (en) este (...) fue peor.

¿Estás arrepentido?

Sí, porque no debió pasar esto.

Los Sanguinarios del Cono Norte

Dicho sujeto es integrante de la banda criminal Los Sanguinarios del Cono Norte, que fue desbaratada por agentes de la División de Homicidios, cuya labor fue destacada por el ministro del Interior, Alfonso Chávarry.

“Respaldo a nuestros policías, equipo de valientes policías de Homicidios, (quienes) inmediatamente salieron a buscar a los asesinos de un custodio del orden, a un hermano policía”, expresó.

El jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Víctor Revoredo, detalló que, una vez ocurrido el crimen, su unidad inició de inmediato las pesquisas.

Informó que tres de ellos cayeron cuando se desplazaban a bordo de un vehículo por la avenida Las Palmeras, en el distrito de Los Olivos. Se trata de Héctor Eduardo Atuaje Barboza (39), Robertson Óscar Hurtado Espinoza (33) y José Luis Chafloque Leyva (34).

Horas después, a bordo de otro automóvil, en el distrito de Carabayllo, se detuvo a Yekot Guzmán Espinoza (21), quien tenía en su poder una pistola con la serie erradicada, siete cartuchos, un bloqueador de GPS y drogas. Mientras que Robert Daniel Salazar Gálvez (37) fue intervenido en el asentamiento Cerro El Calvario, en Comas.

En tanto, Bryan Jesús Acosta Bordón, capturado en inmediaciones de la avenida César Vallejo, en la zona de Collique, tenía el arma del policía asesinado.