El negocio de las Tesis: plagiadores cobran entre 4 y 7 mil soles para hacer el trabajo académico

“Yo soy ingeniera civil, pero he hecho tesis de medicina”, señala una mujer que forma parte de las mafias que lucran con la elaboración de trabajos académicos para obtener el título de una carrera profesional.

Un informe del programa Panorama reveló cómo operan inescrupulosos que se dedican a elaborar tesis de manera ilegal para cobrar fuertes sumas de dinero que sus clientes no dudan en pagar, con el objetivo de obtener el grado académico a toda costa, aunque sea con datos falseados de investigación.

“Nosotras somos metodólogas, lo que te vamos a dar es un enfoque metodológico, no importa tu tema. (El jurado) no se da cuenta mientras tú te prepares, porque en tu mente no puede estar ‘yo no la hice, la hizo fulana de tal’, no, tú tienes que internalizar ‘yo la hice, yo la hice’ y la tienes que defender como tuya, eso te tienes que meter en la cabeza”, añade una cómplice del negocio ilícito, quien se encarga de convencer a los jóvenes que se encuentran dudosos del servicio.

Con dinero de por medio, ambas afirmaron que son capaces de burlar los programas especializados que detectan plagios. “Si tú no rompes la cadena de palabras, entonces el Turnitin descubre que hay una cadena de palabras que fue cambiada, no nos gusta entrar con el código binario, nosotros leemos parafraseando y vamos transcribiendo”, explica.

El negocio llamado Excellence Tesis, que se camufla bajo la fachada de “corrector de textos”, puede llegar a cobrar hasta 7.000 soles por la elaboración de estos trabajos, dependiendo del tiempo y el grado de dificultad.