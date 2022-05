Día de la Madre: mujer recicladora pide en vivo que sus 2 hijas no se olviden de ella

Este domingo 8 de mayo se celebra el Día de la Madre, fecha que es aprovechada para expresar amor y gratitud hacia las mamás; sin embargo, no todas la pasan con sus seres queridos.

Ese es el caso de la señora Juana Bautista, una recicladora de 65 años, quien sale a trabajar desde las 9.00 p. m. hasta las 6.00 a. m. Ella lamentó que sus hijas Rina y Rosa se olvidaran de ella.

“Rosa, te mando saludos, hija. Tú no me visitas, ¿me has olvidado, hija? Rosa, hoy seguro irás a trabajar. A mi otra hija Rina, seguro estará en casa, también te mando saludos, hijita”, dijo entre lágrimas a Exitosa Noticias.

Desde el conglomerado de Mesa Redonda (Cercado de Lima), la mujer, quien quedó viuda hace años, señaló que trabaja diariamente para costear las medicinas de su hijo, de 45 años, quien está enfermo.

“Soy viuda y tengo un hijo de 45 años que está delicado de salud, por eso yo trabajo, señorita. A veces los compradores no me pagan, ahorita me estoy yendo con melancolía a casa porque hoy no me han pagado ni me dicen cuándo me pagarán”, sostuvo.

¿Cuándo es el Día de la Madre 2022 en Perú?

En el Perú, así como en varios países del mundo, el Día de la Madre se conmemora el segundo domingo de mayo de cada año. Por eso, en este 2022 se celebrará esta fecha tan especial el 8 de mayo.