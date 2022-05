Madre y sus 4 hijos duermen en cajeros automáticos de Cusco

Margarita Vagas es una madre de cuatro niños que, de un momento a otro, se vio en la calle, sin un lugar dónde dormir, en busca de cajeros automáticos para poder pasar la noche. De ese modo, tanto ella como sus hijos, se exponen a los peligros de la noche y del clima gélido del Cusco.

La historia de Margarita se hizo conocida en las redes sociales cuando fue captada saliendo de un cajero automático en la céntrica calle Arequipa, sus pequeños y las pocas cosas que tienen eran retirados de la infraestructura bancaria.

“Hace tres semanas que vivo esta situación, quiero encontrar un lugar donde vivir, para que mis hijos puedan volver al colegio. Ellos están en peligro”, pidió la mujer.

La madre de 43 años edad se gana el diario con los pocos recursos que logra obtener con la venta de golosinas, y algunos productos artesanales que ofrece a los turistas por inmediaciones del Convento de Santo Domingo. Ella, no obstante, tocó muchas puertas llevándose decepciones.

“Mis hijos me ayudan a vender, apenas sacamos para la comida, ir a un hotel cuesta más de 50 soles (...), fui a pedir ayuda a la Casa Campesina, pero me dijeron que ahí es turístico y un cuarto cuesta 100 soles”, contó la mujer.

Con lágrimas en los ojos, de rabia e impotencia, Margarita contó a La República que son varias noches que no duerme debido a que debe cuidar a sus hijos, ante la presencia de gente de mal vivir que merodean durante la noche por las calles de la ciudad.

“Pido que me ayuden a buscar un techo, me ofrezco como cuidadora, la mayoría de las casas no quieren alquilar a una mujer con hijos”, agregó.