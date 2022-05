Crhiss Diaz: No quieren empoderar a la mujer por miedo a perder su posición

El Congreso de la República, aprobó eliminar el enfoque de género del currículo escolar. Ello obliga a someter a consulta derechos reconocidos constitucionalmente, ante un grupo de padres y madres acostumbrados a comulgar y juzgar.

El enfoque de género pretende: eliminar los roles tradicionalmente asignados, que perpetúan la situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad; incluir una educación sexual integral (ESI) que oriente, de acuerdo a las edades, una educación sexual responsable que identifique escenarios de vulneración a la integridad personal ; y enseñar a respetar a las personas, independientemente de su género u orientación sexual.

La eliminación del enfoque de género, solo fortalece atmósferas machistas, como las expuestas en el Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, sus integrantes, en el año 2021, prohibían la afiliación de mujeres, bajo el argumento de que, en el paraíso sindicalista, las ‘evas’ tentaban a los puros y castos trabajadores, condenándolos al infierno terrenal.

A personajes, como Esdras Medina, les asusta empoderar a una mujer, por temor a perder su posición. Sería mejor que la purísima, santísima y abnegada mujer no aprendiera hablar, y se dedicara al hogar. No hiciera misas ni pudiera confesar. Sería mejor, desaparecerlas y no buscarlas más, porque ni el señor sabrá donde están.

Y es que, los 88 congresistas viven en una utopía, que les hace creer que con agua bendita las cifras de adolescentes embarazadas disminuirán, porque es más fácil para ellos, rezar que educar. No somos juristas, ni menos especialistas, pero “somos padres”, responden los colectivos que no quieren enfoque de género, pero sí niñas madres.

No tienen derecho. No tienen derecho a evaluar lo que nos corresponde por ser parte de esta sociedad. No tienen derecho a consultar sobre el respeto a mi dignidad. No tienen derecho a pensar si pueden criar a niños y niñas con igualdad. No lo tienen y tampoco lo tendrán, porque somos más y vamos a batallar.

¡Inconstitucionalidad a la ley que elimina el enfoque de género!