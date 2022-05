Comisión de “alto nivel” para elegir autoridades universitarias no soluciona problemas de corrupción

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna, propuso modificar la Ley Universitaria en relación a las formas en las que se eligen a las autoridades de las casas de estudio.

El ministro consideró que la norma en cuestión tiene vacíos legales que han provocado denuncias por presuntos actos de corrupción, en los que se encuentran implicados rectores de algunas universidades nacionales como la San Luis Gonzaga de Ica (Unica) y la José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

“A mi entender, el proceso de elección de autoridades de las universidades públicas debe estar basado en méritos profesionales, criterios académicos y cualitativos, y no a través de elecciones internas que organiza la propia universidad; este hecho está generando pugnas por injerencia política y denuncias que perjudican el desarrollo de diversas casas de estudios”, declaró Serna, durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso.

Para la cabeza del Minedu, “la elección de autoridades de las universidades debe estar a cargo de un comité especial de alto nivel que verifique la idoneidad y el nivel académico de los candidatos”.

“Hasta el momento, hubo denuncias por este caso (corrupción) en la Unica, la UNP (Universidad Nacional de Piura) y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, entonces algo no anda bien y se requiere afinar las normas, teniendo en cuenta que toda ley es perfectible”, agregó.

A su vez, Serna precisó que las recomendaciones que emite la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), para el cumplimiento de la Ley y reglamentos, sirven de base para determinar responsabilidades. Por ello, es necesario que los integrantes de la comunidad universitaria denuncien las irregularidades observadas o cualquier indicio de actos de corrupción.

Elecciones Universales en San Marcos para rector, consejo universitario y decano. Foto: Grecia Taica Illatopa.

Mergiory Chávez Garcia, secretaria general de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), recalcó la importancia de los filtros en la elección de las autoridades universitarias. Sin embargo, consideró que es “peligroso que se crea que el Ministerio de Educación sea el encargado de hacer estos filtros, sobre todo porque no logran resolver lo que ya está bajo su competencia, por ejemplo, en colegios e institutos públicos”.

Por su parte, Anthony Martinez Taipe, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (FE UNCP), resaltó que el ministro Serna solo habla de vacíos legales, pero no indica cuáles son.

“Nosotros como estudiantes abogamos por el cogobierno porque es un derecho irrenunciable y con esa propuesta podría ponerla en peligro”.

¿Cómo se elige a las autoridades universitarias?

Actualmente, la elección de las autoridades universitarias (rector, vicerrector y decanos) es “por votación universal, personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados”, así lo estipula el artículo 66 de la Ley Universitaria.

Es decir, por medio de un comité electoral, los alumnos y profesores de la universidad eligen a sus autoridades por un proceso electoral universal, el cual es muy similar a las elecciones generales para seleccionar al presidente, congresistas, gobiernos regionales y municipales del país.

Sin embargo, los votos son ponderados. “A los docentes ordinarios les corresponde dos tercios (2/3) de la votación y a los estudiantes matriculados les corresponde un tercio (1/3) de la votación”, así lo establece la norma.

En ese sentido, la representante de la FEP asegura que las autoridades son elegidas por los profesores. “El voto de los docentes tiene mayor peso, ellos son los que eligen estás autoridades corruptas de las que habla el ministerio Serna”, recalcó.

“Debemos darle el mismo peso al voto de los estudiantes y los docentes, para que se elijan mejores autoridades. Los estudiantes queremos lo mejor para nuestra alma mater, los docentes ven a la universidad como un trabajo, hay sus excepciones como en todo, obviamente”, agregó Chávez.

¿Un comité de alto nivel mermaría la corrupción?

Para Chávez, solo se traslada la corrupción de “un sector a otro” porque no se puede negar las irregularidades que existen en su cartera.

Roberto Roberto Huaraca Altamirano, expresidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional de San Marcos (FUSM), aseguró que “la comisión que él (ministro Serna) propone no es garantía para que no caigan en corrupción”.

“La Universidad, bajo la figura de la autonomía, es como un pequeño Estado, como una pequeña Municipalidad. El gobierno de la universidad es algo así; con el rector de turno siempre hay camarillas que se prestan porque quieren cargos administrativos como gerencias y direcciones tales como de la oca, de la pre, la casona, porque pueden manejar fondos, desviar, inflar presupuesto”, detalló Huaraca, tomando como ejemplo a San Marcos, cuyas autoridades celebraron la aprobación de la contrarreforma universitaria.

A su vez, Huaraca señaló que “si en el futuro le dan viabilidad a esa propuesta, nada garantiza que esa comisión de alto nivel pueda evaluar correctamente a los futuros rectores, y elegir a la persona idónea porque siempre existe el favoritismo y la cuota de poder”.

Además, según Huaraca, para gobernar una universidad no se necesita al mejor académico, porque las decisiones no son científicas. “Si se tomara decisiones científicas, solo los genios gobernarían la universidad, pero no es así. Las decisiones que se toman en el gobierno universitario son políticas y administrativas”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac indicó que “el interés del estamento estudiantil es que se lleve bien el proceso académico en la universidad previniendo la corrupción”, pero no se puede tener confianza en esta comisión especial que plantea Serna.

“Sería lo mismo una asamblea estatutaria en la que se elegía al rector. Estaríamos volviendo a una etapa anterior y lo que se quiere es avanzar”, recalcó.

Además, consideró que “debemos basarnos en la realidad”. “El hecho de que un rector tenga una calidad académica alta, no significa que no pueda caer en corrupción. En el gobierno regional hay personas que tienen niveles académicos altos, pero han caído en estos actos delictivos”, dijo la cabeza de la FEU Unamba.

Por su parte, el delegado de la FE UNCP hizo referencia al fortalecimiento del comité electoral. “Se debe conformar más espacios y participación como autores, sindicatos y no centrarse solo en el tercio estudiantil y docentes”, aseguró.

Voto universal no igualitario

Para los representantes estudiantiles, las elecciones de las autoridades deberían ser por votación igualitaria de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, autoridades y trabajadores administrativos.

Además, “se debe fiscalizar los procesos electorales en las universidades públicas con un fiscal de prevención del delito, personal técnico de la ONPE y el JNE, así como de los sindicatos y gremios estudiantiles de la jurisdicción”, refirió la cabeza de la FEP.

Las elecciones universales son obligatorias y ponderadas. Foto: LR

Huaraca coincide en que lo mejor sería que los niveles de participación estudiantil se puedan modificar para fortalecer la forma de participación. “El valor de la votación universal no tiene sentido porque por cada voto de un docente, tiene que votar de 30 a 40 estudiantes. Es un voto universal engañoso”, puntualizó.

El representante de la FEU Unamba también resaltó la importancia de la necesidad de un voto igualitario. “El voto de los docentes pesa más que los estudiantes. En ese sentido, es importante que se haga un reglamento perfectible que atienda esa necesidad”, dijo.

Requisitos para ser rector de una universidad

De acuerdo al artículo 61 de la Ley Universitaria, para ser elegido rector se debe cumplir con ciertos requisitos como ser docente principal, tener el grado académico de doctor —obtenido con estudios presenciales—, no haber sido condenado por delito doloso, no haber recibido sanciones de destitución y despido, no tener deudas alimentarias morosos ni tener un pago una reparación civil pendiente.

En ese sentido, Anthony Martinez de la FE UNCP considera que ya se existen filtros académicos. “Para que pueda participar como rector de la universidad ha pasado un proceso de caminar, ha sido contratado, luego auxiliar, asociado, etc. Ellos se forman cada vez para ser mejores profesionales y para que puedan ser elegidos”.

“Nuestra propuesta se centra en mejorar el comité electoral”. Además, “nada garantiza que no haya corrupción porque en el aspecto personal uno puede ser buen profesional, pero también un corrupto”, añadió.