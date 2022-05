¿Se puede consultar a 3 millones de padres sobre los textos escolares?

¿Cuál es la idea del enfoque de género en la currícula y los textos escolares? “ La enseñanza de tolerancia y respeto entre hombres y mujeres . Eliminar la violencia de género en especial contra la mujer. Que los estudiantes aprendan sobre sexualidad, y sobre todo, mostrar la realidad de la sociedad a los estudiantes. La currícula no es una guía para homosexualizar, sino para formar personas tolerantes de otras ideas y pensamientos”, explica la consejera regional de Arequipa Chriss Díaz quien rechaza la decisión adoptada por el Congreso de la República. El legislativo aprobó una norma para permitir a los padres de familia su intervención en la elaboración de los textos escolares. Es un proyecto ideado por el legislador Esdras Medina Minaya, confeso seguidor del movimiento “Con mis hijos no te metas”.

La parlamentaria regional manifiesta su decepción para con Medina Minaya. Explica que, junto a otros consejeros, le enviaron un pronunciamiento explicándole las razones por las que el enfoque de género no debía ser desterrado de la educación básica. “ Incluso estuvimos en su oficina, pero él insistía, asegura que lo único que quiere es dar participación a los padres. ¿Pero cómo? Se está quitando facultades al Ministerio de Educación (Minedu). Las ideas de algunos grupos religiosos o políticos no pueden anteponerse al derecho de todos los niños de obtener una educación de calidad”, añade.

La norma de Medina alienta la sanción a los funcionarios que no consulten a los padres y otras instituciones de la sociedad civil en la elaboración de los textos. “Pero la norma es muy amplia. Según el texto de la ley no solo los padres podrían intervenir, sino también ONGs, ¿pero quién regula esto? Cómo se obtendrá la aprobación de 3 millones de padres de familia. Lo único que se hará es poner en riesgo la entrega de textos a los escolares, porque nunca vamos a estar de acuerdo”, explica la exministra de Educación, Patricia Salas O’Brien.

Salas O’Brien señala que está bien que un grupo piense que el enfoque de género es inadecuado, pero no puede imponerse a la realidad del país y del mundo. La educación, indica, no puede negar la realidad. “Si hay guerra tienes que hablar de la guerra. Eso no significa formarlos para hacer la guerra. Si hay discriminación racial no puedes ocultarlo. Tampoco si hay transexuales u homosexuales. Hablar de lo que sucede no es inducir a que hagan eso, es generar pensamiento crítico, tolerancia, interculturalidad y respetar al otro como yo quiero que me respeten a mi. No puedo obligar a nadie a que viva o piense como yo”, detalla.

Sobre la posibilidad de que los padres puedan ayudar en la elaboración de los textos, Patricia Salas no duda que todos tienen conocimientos técnicos respecto a sus profesiones u oficios. Por eso mismo sería casi imposible que todos se pongan de acuerdo con un texto. “Y hay que hacerlo en todos los grados. ¿Qué nivel de representación tendrán los padres y en qué niveles?”, cuestiona.

En tanto, la consejera regional acusa a Esdras Medina de querer imponer su agenda personal y religiosa en la educación de todo el país. “Quiere volver a una época arcaica, donde todos estamos encapsulados en determinados lineamientos, regidos por lo que dice la biblia, donde nadie discute sobre sexualidad, donde ya hay construcciones sociales de género arraigadas y normalizadas. Es lamentable que el Congreso haya aprobado eso”, finaliza.

Acción de inconstitucionalidad

El Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares, señaló que la ley aprobada atenta contra el derecho a una educación integral que deben recibir los niños y niñas del Perú. Indicó que es falso que los textos tengan contenido sexual o sexualizante para los escolares. “Se revisó y no se encontró nada de eso”, manifestó.

Si es que la norma es finalmente aprobada y publicada, Manrique Linares adelantó que la Defensoría del Pueblo ya tiene previsto “activar mecanismos para iniciar un proceso de inconstitucionalidad”, porque también se afecta la calidad del Minedu como ente rector de la educación.