Gobierno condenó y pide sancionar a responsables de agresión a menor venezolano

El caso de un menor de nacionalidad venezolana que fue agredido en una de las instalaciones de un colegio en Puente Piedra ha generado muchas críticas por el accionar y pronunciamientos por las autoridades. En esa línea, la Cancillería del Perú mencionó que el Gobierno condenó la agresión contra el pequeño.

“Ha dispuesto las investigaciones de Ley a fin de identificar y sancionar ejemplarmente a todos los responsables. Nuestra solidaridad con la familia y la comunidad venezolana residente en el Perú.”, indicó.

Del mismo modo, el ministro de Educación también señaló que “no se puede permitir que la violencia sea transmitida y normalizada en niñas, niños y adolescentes”. “Mi solidaridad con la familia del menor y la comunidad venezolana en nuestro país , así como mi agradecimiento a la Dirección Regional de Lima Metropolitana por las acciones que viene ejecutando desde que el caso fue reportado. Proteger a nuestros niños es proteger nuestro futuro”, precisó vía redes sociales.

Pronunciamiento del Minedu. Foto: Twitter

Sin embargo, en las últimas horas, este hecho habría dado un giro inesperado, ya que la familia del presunto agresor denunció que los golpes habrían sido producidos por el padrastro del menor y no por su hijo.

La madre del menor acusado manifestó que ha visto al pequeño salir asustado de las instalaciones del centro porque temía que su padrastro lo golpeara. “El otro día vino y estuvo parado con un palo afuera del colegio, el niño estaba adentro y no quería salir, estaba llorando por miedo a que le peguen”, señaló.

Esta versión ha sido respaldada por otros padres de familia, quienes detallaron que no han tenido casos de violencia. Hasta el momento, la madre del afectado no ha dado sus descargos. Su paradero es desconocido, dado que no ha sido hallada ni en el Hospital del Niño, donde permanece internado el menor, ni contesta llamadas de ningún tipo.