Juan Cadillo: “Se relegaría lo técnico por aspectos ideológicos”

Juan Cadillo se refiere al poder que tendrían los padres de familia para dar luz verde a materiales educativos. Considera que sus opiniones no deben ser vinculantes. También habla de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que buscan una educación de calidad con valores y respaldo científico.

¿Cuál es el impacto de la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú que el Congreso acaba de aprobar?

Hay grupos conservadores que tienen un aspecto ideológico muy fuerte por ejemplo contra el enfoque de género, la igualdad de género, temas relacionados con un enfoque más bíblico, más cristiano o cualquier otro. Mientras que el común de padres de familia no tiene este tipo de relación, entonces ahí habría un sesgo. Luego, la norma está dada para que todos los documentos que elabore el Ministerio de Educación tengan que pasar por la opinión de los padres de familia. Si es que una de estas organizaciones dice que no, entonces el aspecto técnico quedaría de lado por un aspecto ideológico.

¿Cómo debería ser la participación de los padres de familia en este tema?

Los padres de familia pueden emitir una opinión sobre el material, pero no tendría que ser vinculante.

¿Qué pasará con el enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral?

El Ministerio de Educación ya ha indicado que en el enfoque de género varón y mujer son iguales, pero hasta ahora no hay ese convencimiento. Y la educación sexual es clave, no podemos ocultar esta realidad. Tenemos que saber orientar, guiar. Hay personas maximalistas que ven el tema de manera descarnada, vamos a decirlo así, pero se pueden encontrar puntos medios. Sin embargo, con este tipo de medidas, si alguien se opone, el ministerio no podría actuar.

¿Qué espera al respecto?

Uno, que la norma sea observada por el ministro de Educación. Dos, que en el caso de los materiales se presente una acción civil ante el Tribunal Constitucional para pedir que esta norma se derogue porque atenta contra la entrega de información científica.

Grupos como ‘Con mis hijos no te metas’ cuestionaron algunos aspectos de los materiales sobre educación sexual. ¿Hay algo que se puede corregir?

Claro, hacer una mejor revisión. Los materiales pueden ser revisados por los padres de familia, recibir sus opiniones y considerando los filtros que se tienen, podrían mejorar los textos. Pero no así, simplemente decir que no pasan. Una cosa es recibir una opinión, valorarla y con base en esa opinión seguir hacia adelante, y en todo caso corregir. Creo que ese debería ser el mecanismo y no sea un filtro que corte. Cualquier material que elabore el ministerio tendría que pasar por este tipo de organizaciones.

Está en riesgo la política pública del sector en el manejo del sistema educativo...

Sí. Hay un conjunto de lineamientos tanto de política nacional como internacional. Es decir, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debemos tener una educación de calidad y parte de esa educación de calidad, si bien es cierto considera valores y aspectos éticos, también está la parte científica que podría quedar relegada por un aspecto ideológico. ❖