La bisabuela más fuerte del Perú: conoce la historia de la mujer que cría sola a su bisnieto

Marleni Peña Ramírez tiene dificultades para hablar y moverse. Admite que no tiene la vitalidad y energía de hace años, pero, aun así, hace un esfuerzo todos los días para criar a Piero, quien, por azares de la vida, ahora lo considera su hijo.

Ellos viven en San Juan de Lurigancho (SJL), exactamente en uno de los cerros en los que se asienta la Asociación Jesús de Nazaret, en el sector Cantoral, cerca de la zona conocida como Casablanca.

Hasta hace poco, eran tres los integrantes que albergaban el modesto predio. No obstante, la pandemia de la COVID-19 se encargó de arrebatarles a Lila, abuela del pequeño e hija de Marleni.

Poco a poco, ambos han logrado salir del dolor que amenazaba con no abandonarlos. La historia no ha sido fácil para ellos, asegura la adulta mayor, quien es usuaria del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Mi Piero me da energía. Sin él no soy nada. Cuando se va al colegio, me quedo muy triste y sola. Cuando regresa, aumentan mis ganas de vivir. Sigo siendo madre y lo seré hasta mi muerte porque debo criarlo con amor. Él me dice: ‘No te mueras todavía, mamita’. Yo le digo: ‘Quiera Dios que viva muchos años más, hijito, para ver que ya seas un jovencito, estudies y trabajes’”, retrata reflexivamente Marleni.

El pequeño, que ya está en segundo de primaria, es primogénito de una de las hijas de Lila. Sin embargo, se quedó al cuidado de su abuela y bisabuela, desde hace un par de años. Para él, ellas son sus madres y se lo hace saber cada vez que hay una actuación por estas fechas o cuando tiene que hacerles un presente.

“Yo le aconsejo que no tenga malas ideas y que no se acompañe con amigos malos, sino con amigos buenos que le digan: ‘Vamos a estudiar, vamos a trabajar’. También le recalco que, el día en el que yo ya no viva, lleve a la práctica mis consejos”, indica Marleni, antes de irse a la olla común más cercana a recoger el alimento del día para ella y Piero.

El Día de la Madre se conmemorará este domingo 8 de mayo y, para esta fecha, el pequeño ha preparado una sorpresa a su bisabuela.

“Yo quiero mucho a mi mamita Marleni porque ella siempre me da buenos consejos, que de todas maneras voy a seguir. La quiero porque es mi mamá, me hace todo: me hace la comida, me tiende mi cama y tantas cosas más”, recuerda Piero muy entusiasmado y con los ojos brillosos.