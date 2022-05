Síndrome de la cara vacía: ¿de qué se trata y cuáles son los efectos tras dejar de usar la mascarilla?

Tras la llegada de la COVID-19 hace más de dos años, miles de peruanas y peruanos estuvieron condicionados al uso obligatorio de la mascarilla. En ese sentido, este artículo se volvió parte de nuestro atuendo diario y, con el pasar de los meses, finalmente nos acostumbramos a utilizarla para evitar contagiarnos del virus.

No obstante, desde el 1 de mayo, el Gobierno dispuso el uso voluntario del cubrebocas en espacios abiertos. Aunque esta medida se viene aplicando en regiones cuyos mayores de 60 años están vacunados al 80% con la tercera dosis y donde más del 80% de los mayores de 12 años tienen el segundo refuerzo; todavía existe un sector de la población que prefiere seguir usando la mascarilla. A este comportamiento se le viene denominando como el síndrome de la cara vacía.

“Desde que entró el decreto que autorizaba el uso facultativo (voluntario) de mascarillas en las regiones de Lima Metropolitana, Lima regiones, Áncash e Ica, hemos observado que ha sido bastante progresivo y lento. Las personas continúan utilizando mascarillas (...) aún en espacios abiertos” , precisó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, Augusto Tarazona.

¿Qué es el síndrome de la cara vacía?

Tras la llegada de la pandemia, hemos estado usando el barbijo; por ello, asociamos a la mascarilla como un artículo que protege y evita contagiarnos del virus.

Según el médico psiquiatra Carlos Bromley, “ese mensaje ya lo tenemos dentro de nosotros, está internalizado en nuestra mente: mascarilla es sinónimo de seguridad” , comentó en diálogo con La República. “Porque si mascarilla significa seguridad; si me quito la mascarilla, voy a internalizar de que no estoy seguro”, sentenció.

En ese sentido, el síndrome de la cara vacía es un comportamiento en las personas que, al estar en el proceso de retirarse el cubrebocas, tienden a experimentar sentimientos de inseguridad por tener que prescindir de este artículo protector, ya sea por temor a contagiarse o por miedo a mostrar sus características físicas.

“Ahora si no hay mascarilla, queda al descubierto toda nuestra cara y hay algunas personas que no están muy conforme con su expresión. Ahora, ya no van a tener motivo para no mostrarla (...) hay cierta vergüenza, cierto temor a mostrarse ante los demás”, dijo Bromley.

¿Cuestión sanitaria o estética?

Bromley sostiene que este comportamiento va por el lado sanitario y, en otros casos, también estético. “Además de una cuestión sanitaria, también hay una cuestión estética . Y es por eso que (...) los jóvenes que tienen tres vacunas, están bien protegidos del coronavirus, van a seguir usándola todavía (las mascarillas)”, sentenció el experto en salud mental.

El síndrome de la cara vacía es un término que, si bien recién está resonando en el Perú, ya es conocido también en otros países. No obstante, no se considera como un trastorno mental. “No es un trastorno mental, es una característica temporal. El retiro de las mascarillas es un proceso, por ello, me parece bien que sea facultativo (voluntario). Yo tengo la decisión de usar o no usarlo en exteriores”, remarcó Carlos Bromley.

¿Por qué las personas siguen utilizando mascarillas en lugares abiertos pese a la norma que faculta su uso?

Augusto Tarazona mencionó a La República que “el temor al contagio sigue siendo la principal razón y adicionalmente hay problemas de adaptación porque son dos años ya con el uso de mascarillas de manera permanente, que se ha constituido parte de la vestimenta”.

Asimismo, otro aspecto es por el uso del cubrebocas en interior de locales, mientras afuera del reciente tendrían que sacárselo, “lo que implicaría una manipulación de la mascarilla. Entonces, no todos están en esa predisposición ”, agregó el funcionario.

Uno de los motivos por el cual la población continúa utilizando mascarilla pese a que su uso en espacios abiertos es voluntario se debe al temor de contagio por COVID-19. Foto: Gerardo Marín/La República

Incidencia y positividad

El titular del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa dio a conocer los indicadores que evalúa el sector con el fin de dar seguimiento a las estrategias que vienen utilizando.

“Tenemos algunos indicadores que estamos vigilando; uno de ellos es la incidencia, es decir, la aparición del número de casos nuevos. La incidencia está bastante baja, ya después de marzo que terminó la tercera ola. De otro lado, tenemos también un indicador que es el índice de positividad; es decir, del número de pruebas que tomamos, cuántos son positivos. Y también es bastante baja”, remarcó Tarazona.