Alerta de emergencia del Sismate 2022 EN VIVO: todo lo que se sabe sobre la alarma contra desastres

Sismate: ¿por qué a algunos usuarios nunca recibieron la alarma del MTC en sus celulares?

A través de Twitter, varios usuarios de teléfonos inteligentes (de diferentes marcas) aseguraron que ellos nunca recibieron la alerta del MTC. Aunque la mayoría tomó con humor este asunto, otros se preocuparon, ya que no podrán estar al tanto cuando haya un sismo u otro desastre natural.

“A mi celular no me llegó ninguna alarma, me discriminan por ser Xiaomi 8. O es porque lo compre en otro país”, escribió una usuaria identificada como Yolanda Angulo.