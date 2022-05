Lambayeque: critican a ministro de Justicia por su ausencia en mesa de trabajo para atender demandas

Luego de un paro de 24 horas realizado el último miércoles 27 de abril, y del compromiso del ministro de Justicia Félix Chero Medina, de la instalación de una mesa de trabajo para el desarrollo de la región Lambayeque, esta se vio afectada por el reclamo de dirigentes de diversos gremios por la ausencia de los titulares del Poder Ejecutivo. Esta mesa de diálogo fue programada para este viernes 6 de mayo en horas de la mañana.

La comitiva para la reunión entre funcionarios y dirigentes, que se programó en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, debía ser encabezada por el abogado Félix Chero Medina. Como se recuerda, el martes 26 de abril de 2022, el ministro de Justicia llegó a la ciudad de Chiclayo y prometió a los representantes de losgremios in stalar una mesa de trabajo para solucionar los problemas que debían ser atendidos por el Gobierno central.

En diálogo con La República, el dirigente Raúl Benites Acuña, presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes de Chiclayo, calificó de pésima la organización de la mesa de trabajo y mencionó que el ministro Félix Chero no cumplió su palabra de presidir la reunión.

Seguidamente, Benites Acuña cuestionó la presencia de Jimmy Quispe de los Santos, actual viceministro de Justicia, debido a que no coordinó qué temas puntuales se iban a tratar con las organizaciones civiles de Lambayeque.

“Es una falta de respeto que el ministro de Justicia no haya cumplido con su palabra. La reunión era con ministros y no viceministros. El señor Félix Chero se comprometió a venir a Chiclayo junto a otros dos ministros más. Es lamentable que esto ocurra y no se nos comunique las ausencia de los ministros. La palabra no tiene valor”, manifestó Benites Acuña.

El dirigente también sostuvo que si bien la mesa de trabajo se logró instalar, la comitiva procedente de la ciudad de Lima no tuvo un control en las intervenciones de los dirigentes para que expongan sus principales problemáticas.

“La instalación de esta mesa de trabajo ha sido un desorden. Con la instalación de la mesa de trabajo no se iba a solucionar nada, pero era importante para la exposición de las problemáticas más urgentes en Lambayeque . Para la próxima semana, se espera la llegada de los equipos técnicos y la reunión con los representantes de los sectores más agobiados de la región. Queremos saber si proyectos como el terminal marítimo de Puerto van o no”, expresó.

Wilson Míñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, también criticó al ministro Félix Chero y no descartó una nueva movilización para exigir solución a sus demandas. Aseguró que los cambios en el Fondo de Estabilización de Precios no han tenido efectos en la reducción de costos de combustibles para los transportistas.

“Para hoy, viernes 6 de mayo, el ministro de Justicia nos citó, pero no ha cumplido su palabra. Además, en esta mesa de trabajo no hay exposición de problemáticas y soluciones, pues solo impera el desorden. Esperamos que el Ejecutivo reconozca este error y se comprometa con Lambayeque”, explicó.

Tanto Benites Acuña y Miñope Carbajal coincidieron en que se tomarán acuerdos entre los integrantes del Comando Unitario de la Asamblea Popular de Lambayeque a fin de exigir la presencia del presidente Pedro Castillo en este departamento norteño.