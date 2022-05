Arequipa: otorgaron terrenos de proyecto Majes de manera irregular

Todas las oficinas y funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), que tramitaron la solicitud de la Asociación de Productores Sol Radiante, prácticamente se hicieron de la vista gorda. La Contraloría verificó el procedimiento con que se otorgó 241.99 hectáreas de propiedad de Autodema, con el presunto propósito de formar microempresarios para la producción de vestido, calzado, juguetes y cultivos. Su conclusión es que el beneficio fue irregular, con presunta responsabilidad administrativa de 10 servidores y exfuncionarios, y de ellos 7 tendrían que responder penalmente por sus omisiones.

El ente de control solicitó al procurador público en delitos de corrupción dar inicio a las acciones penales . Por ejemplo, contra el exgerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores, y al exgerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial, Richard Calvo Ramos. Ambos sindicados de integrar la organización criminal “Los Hijos del Cóndor”, liderado por el suspendido gobernador Elmer Cáceres.

Precisamente la entrega a “Sol Radiante” del terreno, ubicado en el sector Los Molles, del distrito de Majes (Caylloma), es uno de los hechos delictivos que habrían cometido “Los Hijos del Cóndor”. Ocsa, que cumple prisión preventiva, otorgó el predio por 10 años con la resolución N°074-2021 del 18 de marzo del 2021. Esto pese a que la solicitud de la asociación no cumplía con los requisitos mínimos.

Por un lado, los dirigentes, como su presidenta Rocío del Carmen Murillo Chire, también acusada de ser una de “Los Hijos del Cóndor”, no tenían representatividad al cumplirse sus tres años de estar en la directiva. El proyecto además no señalaba plazo de ejecución, ni beneficiarios. Tampoco había planos perimétricos, memoria descriptiva, ni firmas de los profesionales que las elaboraron. Aun así, la solicitud no fue observada por ninguna oficina, como las subgerencias de Saneamiento Territorial, Acondicionamiento Territorial, la gerencia de Desarrollo Económico, hasta llegar al gerente de entonces, Napoleón Ocsa. Incluso Asesoría Jurídica de Autodema, a cargo de Luis Guillermo Arretea, no emitió opinión técnica legal, sino una de manera particular.

Con todo eso Ocsa dio luz verde a la cesión. “Dicho funcionario no verificó u observó que el contenido no cumplían con los requisitos y procedimientos regulados por ley”, señala Contraloría sobre su actuación . Además, se advierte que con la asociación no firmaron convenio ni hubo acta de entrega y recepción.

Tras la anulación de la cesión con la Resolución N°0168-2021 del 9 de julio, al advertir el Gobierno Regional de Arequipa que la asociación tenía fines lucrativos con el proyecto; tampoco se recuperan los terrenos a la actualidad. Recientemente, marzo del 2022, Autodema dio plazo a que la asociación desocupe el área, pero Murillo respondió que deben recurrir al Ministerio Público y Poder Judicial.

En visitas que realizó Contraloría advierte que hay un avance significativo de construcción y ocupación de terrenos. “Se promovió el uso y aprovechamiento de los bienes estatales a título gratuito por la asociación”, acusa.