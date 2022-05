Sunedu EN VIVO: últimas noticias sobre la reforma universitaria aprobada por el Congreso

Exministro de Educación: "No se han escuchado todas las voces"

El exministro de Educación, Ricardo Cuenca, se pronunció tras la reciente aprobación por parte del Congreso para modificar el consejo directivo de la Sunedu. “No hay argumentos que digan que se ha atentado contra la autonomía”, refirió en conversación con RPP.

"No se han escuchado todas las voces, solo las que han querido y esto es una clara demostración que la razón fundamental son los intereses en particular y no los intereses en mejorar la educación”, lamentó.

Foto: Minedu