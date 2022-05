Sunat quiso retener S/ 6.660 por honorarios fantasma en Puno

A la médica Dangela Lucapa Laureno, se le falsificó su firma en un contrato de trabajo con EsSalud Juliaca. Sólo existe una copia del documento y cuando el Ministerio Público, solicitó el original del contrato, el jefe de recursos humanos de EsSalud Juan de la Cruz Coaquira Quispe, culpó al médico fallecido Juan Gustavo Paredes Eyzaguirre, de ser la persona que no entregó el contrato original sino una copia. El galeno no tenía por qué hacer ese procedimiento porque no cumplía funciones administrativas.

Dangela Lucapa, postuló en diciembre de 2019 al puesto de médico intensivista. Ganó la plaza pero desistió y se fue a Lima. No firmó contrato alguno. Sin embargo, existe una única copia de contrato en el que aparentemente aparece la firma la médica. Empero la rúbrica le pertenece a Mario Julio Loza Fernández, administrador de Essalud. Lo reconoció en su declaración ante la Fiscalía.

Mario Julio Loza, aceptó que firmó en el lugar que debería rubricar la médica Dangela Lucapa, el 31 de diciembre de 2019, empero alegó que no terminó de hacer su firma completa, sino registró el “inicio” de su rúbrica por equivocación y al costado colocó su firma completa, aunque ambas rúbricas son iguales.

Dangela Lucapa, se percató de la existencia del contrato porque la Sunat, le cobró una retención de más de S/ 6.660.23 soles por concepto haber trabajado en Essalud –Juliaca y percibido S/ 83.257.83 soles. Empero los funcionarios, al igual que Julio Loza, dijeron que se trató de un error de digitación. El fiscal Adley Yván Montes De Oca Budiel, sin informe de la Sunat, archivó el caso.

El fiscal concluyó que no se podía hacer peritaje a la firma de Julio Loza porque sólo había copia simple del contrato.