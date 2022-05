Las Bambas: ¿por qué razón se inició un nuevo conflicto desde hace dos semanas?

Han pasados dos semanas y, hasta ahora, el conflicto en Las Bambas no cesa. Por el contrario, la paralización de las labores en la minera ha movilizado a los trabajadores de Apurímac a emprender una marcha en Lima, donde, al igual que los comuneros de Nueva Fuerabamba, exigen un pronunciamiento del Gobierno.

Pero el malestar de los ciudadanos no es reciente, sino que lleva alrededor de cinco años. En el 2017, por ejemplo, lamentaron que la empresa china MMG, la cual compró el proyecto minero, haya trazado una carretera por su propiedad.

Ante esto, los comuneros pidieron que los indemnicen o que muevan la edificación a otro lado. Mientras las autoridades tomaban una decisión, ellos decidieron bloquear la vía de acceso a la firma, la cual produce alrededor del 2% del cobre mundial.

La paralización duró más de 50 días y, durante ese periodo, también se registró una represión policial que terminó con la detención de varios comuneros, a quienes se les estaba imputando los cargos de extorsión y asociación ilícita para delinquir.

Al respecto, la excongresista y expresidenta de la PCM, Mirtha Vasquez, recordó que las protestas son un derecho legítimo de la ciudadanía. En ese sentido, en un video para Wayka, recalcó que “las movilizaciones pacíficas están contempladas en la Constitución ”.

Han pasado varios años desde este conflicto, pero la historia se vuelve a repetir. Esta vez, tres comunidades, entre ellos Fuerabamba, le exigen a la minera Las Bambas que cumpla con sus compromisos y les pague un nuevo precio por sus tierras. A continuación, más detalles:

La empresa MMG, que es la cuarta productora de cobre del país, compró 4.700 hectáreas de la comunidad Fuerabamba, ya que en dicha zona hallaron más cobre. Para esto, la firma les dio 4.200 hectáreas repartidas en cinco predios en Chila y Choaquere.

Cuando esto ocurrió, la compañía les aseguró que los espacios estaban saneados y debidamente inscritos en registros públicos de Abancay; no obstante, hace varios días aparecieron los antiguos propietarios a reclamar sus tierras.

“Si no lo soluciona, vamos a seguir aquí, no nos vamos a ir”, dijo uno de los comuneros que participa del bloqueo que no deja extraer mineral desde el miércoles 20 de abril.

“Nosotros apoyamos la minería, pero queremos que sea responsable” , comentó Edison Vargas, presidente de la comunidad Fuerabamba, quien recalcó que hay varios compromisos pendientes, entre ellos la construcción de un área natural protegida y el aseguramiento de casi todas sus necesidades.

Se conoció que de 264 convenios que tienen con ellos, 143 han sido cumplidos, 66 están en ejecución y 55 se darán en los siguientes años.

“Hemos dado un monto de 0.60 céntimos y creo que eso no es vender”, dijo uno de los pobladores que vendió sus tierras a la empresa MMG.

Comunidad de Huancuire que invadió yacimiento minero recibió S/ 194 millones

Los comuneros de Huancuire también han invadido tierras de Las Bambas, precisamente una zona donde la firma tenía planeado extender sus operaciones. Ellos, al igual que Fuerabamba, también tienen exigencias; por ejemplo, piden una consulta previa para que sus pobladores decidan si quieren o no que las operaciones mineras estén cerca.

No obstante, en el 2013, los mismos ciudadanos cedieron una parte de sus hectáreas para que la empresa china MMG realizara sus trabajos. Por ello, recibieron cerca de 194 millones de soles.

Una situación similar se habría dado con los comuneros de Fuerabamba, quienes, de acuerdo a la firma minera, recibieron entre 1 200 000 soles y 1 600 000 soles en diversos bonos. El gerente también aseguró que el presidente de la comunidad se llevó más de 1 500 000 soles.