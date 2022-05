Las Bambas: fracasa diálogo de PCM con comunidades de Apurímac

El conflicto minero en Las Bambas podría agravarse. La comisión de avanzada de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no pudo allanar el camino para iniciar el proceso de diálogo con los comuneros de Fuerabamba en Apurímac, pero también otras comunidades se han sumado a la medida de fuerza .

Cerca al mediodía de ayer, una comitiva encabezada por el titular de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, José Alberto Muro, llegó hasta el distrito de Challhuahuacho, sin embargo los manifestantes impusieron sus condiciones.

De acuerdo a la información que obtuvo este medio, la comitiva fijó como lugar de reunión el local denominado Instituto, pero los comuneros de Fuerabamba no aceptaron ir a dicho espacio y, por el contrario, convocaron a la comisión a la zona de Manantiales . En ese lugar están asentados los manifestantes desde el inicio de las protestas. La comitiva no aceptó esa propuesta.

Consultado por este medio, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, reconoció que por acuerdo de asamblea se fijó que solo conversarían en Manantiales y con todos. “(de la PCM) no quisieron venir a Manantiales, pero también la comunidad me ha exigido que no vaya (al lugar que ellos proponían)”, refirió en comunicación con este medio.

Comunidades se unen

De otro lado, Vargas manifestó que, tras la fallida reunión con la comisión de la PCM, en horas de la tarde de ayer, se reunieron con dirigentes de otras cinco comunidades, entre ellos: Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuycuni . Con estos se acordó hacer una sola protesta de hoy en adelante. Dijo que el gobierno tendrá que dialogar con todos ellos, pues señala que directa o indirectamente también son afectados por la minera por diversos compromisos incumplidos. “Hoy (ayer) se ha hecho un pacto y desde ahora seremos una sola comunidad. La convocatoria tiene que ser para todos”, precisó.

Rechazo a violencia

Entre tanto, a través de un comunicado, los diversos negocios que funcionan en el distrito de Challhuahuacho rechazaron y condenaron los actos de violencia acontecidos en la población por los problemas sociales entre la minera MMG Las Bambas y las comunidades involucradas.

En el documento, refieren que los manifestantes vienen vulnerando los derechos fundamentales de la población, alterando la paz social y el orden público, además de la tranquilidad de los pobladores y desconocen las disposiciones que se deben acatar en el estado de emergencia.

Los comuneros incursionaron en varias ocasiones a Challhuahuacho y exigieron a los comercios cerrar sus puestas.