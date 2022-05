Funcionarios dicen que usaron todas las dosis, pero vacunación es baja en el sur

“Se usaron todos los frascos de vacunas pediátricas de Pfizer”. Ese mensaje fue de funcionarios de salud. Ello ante la advertencia de Contraloría que 291 mil dosis vencían el 30 de abril en cinco regiones del sur. Es decir, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.

¿En ese recuento optimista se considerará el factor pérdida? Es decir, vacunar desperdiciando el 50% de dosis en las zonas urbanas y 70% rurales . Los frascos de las vacunas son multidosis, contienen hasta diez dosis, deben desecharse sino no hay el equivalente de niños.

Solo en Arequipa, se reconoció una pérdida 73. 586 vacunas. En otras regiones, sus funcionarios señalan que aplicaron todos los biológicos . Aún así tienen deficientes coberturas de inmunización a los menores entre 5 a 11 años. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) del Ministerio de Salud (Minsa), solo se avanzó entre 3% a 5% en promedio en estas regiones entre el 15 de abril al 3 de mayo (ver infografía). El que mejoró en 5% es la región Tacna según este sistema del Minsa. En Arequipa señalan un desfase y que tienen un mejor avance que el mostrado en REUNIS. La de peor cobertura en niños es Puno, con 39% en primeras dosis y 20% en segundas dosis.

Contraloría informó que la Diresa Puno tenía un stock de 88.620 dosis pediátricas por vencer. Al 29 de abril quedaban 2680. Pyer Álvarez, jefe de inmunizaciones de la Diresa Puno, indicó que movilizaron brigadas de salud y así se logró evitar pérdidas . Igualmente en Cusco, su gerente regional de Salud, Javier Ramírez, afirmó que no se perdió ningún biológico. En la región imperial se advirtió que 54 980 dosis podían perderse.

“No se ha vencido ninguna vacuna gracias al esfuerzo del personal de salud y a la población que ha sido responsable”, adujo el funcionario y añadió que se aceleró la inmunización de menores en los últimos días.

Además brigadas acudieron a colegios y zonas céntricas como la plaza mayor. Contrariamente sobre el factor de pérdida, Ramírez menciona que esa data es similar al de la vacunación regular. “Siempre hay factor de pérdida en todas las vacunas del sistema regular. Ésta no ha sido la excepción”, refirió.

El 53.8% de niños en Cusco tiene primera dosis y 33.9% la segunda . Más bien en Tacna, su director de Salud, Oscar Galdos Rodríguez, explicó que aunque evitaron la pérdida de vacunas pediátricas, usando todo el lote disponible para abril, la cobertura de la inmunización es menor. Aún no llegan al 50%. Se aplicaron 32. 899 dosis y se cuenta con un avance del 49.8 % con primera y un 31.6 % con segunda.

“El motivo que dan los padres para negarse a vacunar a sus hijos, es que ya no es necesario porque la pandemia no es un riesgo ahora. Es falso, aún estamos en pandemia y la posibilidad de un nuevo brote no se descarta” declaró.

Arequipa: “en el rango”

En la región Arequipa de cada frasco con 10 dosis pediátricas, se usó 7. “Estamos dentro del rango (de factor pérdida) establecido por el nivel central”, señaló Pedro Escobedo, encargado de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID). La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) recibió 253 400 biológicos que llegaron entre enero y marzo. De esa cantidad uso el 71%, es decir utilizó 179 mil dosis, y se perdió el 29% : 73 mil vacunas. Escobedo sostuvo que el Ministerio de Salud pide que la pérdida no sea mayor al 50% y que están cumpliendo. Detalló que la pérdida se da por varios factores. Desde la fabricación de la vacuna pediátrica se tiene 6 meses para la aplicación. Si la descongelan de -70 grados a 2 y 8 grados su tiempo de uso se reduce a 30 días. Y es menor el tiempo, 6 horas, cuando se llega a temperatura ambiente. “Una vez que hecho todos estos procedimiento ya no se puedo retornar”, aseguró Escobedo. Contraloría está verificando la utilización de las vacunas en esta región.

Funcionarios dicen que usaron todas las dosis pero aún la vacunación es baja en el sur

Llegan nuevas dosis a Arequipa