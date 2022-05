Álvaro Paz de la Barra promete a colectiveros eliminar la ATU

Los autos colectivos informales vienen ganando terreno, ya que no solo tendrían el respaldo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De llegar a la alcaldía de Lima, el precandidato Álvaro Paz de la Barra les ha prometido una serie de beneficios si es que votan por él.

Durante una reunión que mantuvo con colectiveros en Cieneguilla, el aún alcalde de La Molina dijo que —en su segundo año de gestión— propondrá ante el Concejo de Lima que se les incluya en la ley del taxi colectivo (que hoy solo está permitido para las rutas interprovinciales) y que se derogue la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

“(Jorge) Muñoz está vacado, bien hecho. Porque él no ha peleado por ustedes (...) Lima está funcionando bien en su transporte público con ustedes. Hay que saber convivir con lo que ya está, no hay que joder a la gente”, señaló Paz de la Barra.

En otro momento, manifestó que en los primeros 15 días hábiles de su mandato “tomará la administración de la Panamericana Norte y Sur”, a fin de que Emape se haga cargo de las garitas de peaje. “Ustedes (colectiveros) pagarán una tarifa plana de 250 y 300 soles al año”, afirmó.

Sin embargo, estas promesas no pasan de ser populistas. El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, aclaró que la ATU, al haber sido creada por ley, necesita de una norma de ese rango para ser derogada. El alcalde no tiene nada que hacer allí. También explicó que la Panamericana Norte y Sur son vías nacionales a cargo del MTC y no de los municipios. “No se pueden priorizar intereses personales por encima de la seguridad vial y el orden. Los taxis colectivos son un peligro”.

Siguen los accidentes

Y efectivamente. Horas después de la reunión de Paz de la Barra con los transportistas informales, se produjo un nuevo accidente por culpa de un taxi colectivo que se volcó en plena autopista de la Panamericana Sur, en Surco. Hubo cinco heridos. El conductor no portaba su DNI ni brevete. Además, el colectivo tiene una deuda de S/ 12.000 por papeletas.

La Defensoría del Pueblo se ha mostrado en contra de estas propuestas que afectan la reforma del transporte.

Más perlas

En febrero pasado, Álvaro Paz de la Barra propuso prohibir “temporalmente” que los extranjeros brinden servicios de delivery, taxi o mototaxi en La Molina. Esto, dijo, serviría para “disminuir la ola delincuencial”.