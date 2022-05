Volcanes en Moquegua presentan niveles bajos de actividad, según IGP

Los tres volcanes ubicados en la región de Moquegua: Ubinas, Ticsani y Huaynaputina, mantienen niveles bajos de actividad. Así lo informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en un boletín tras un monitoreo realizado a los macizos en abril.

Luego de una evaluación durante todo el mes pasado, la entidad comunicó que no existen indicios del desarrollo de un proceso eruptivo a corto o mediano plazo.

Las cámaras de vigilancia instaladas en el Ubinas no mostraron emisiones fumarólicas sobre la cima del volcán. El monitoreo de la deformación de la estructura mediante quipos GNSS y el satelital no registró anomalías.

En el caso del macizo Ticsani se observaron leves emisiones de gases , no obstante, no hubo otro tipo de actividad superficial anómala (desprendimiento de rocas, etc.). El monitoreo satelital, usando información de los sistemas Sentinel (deformación del volcán), Tropomi (gas SO2) y Mirova (puntos de calor en superficie), no ha identificado cambios.

En tanto, en el volcán Huaynaputina se efectuó el monitoreo satelital, usando datos de los sistemas Sentinel, OMI-NASA (SO2) y Mirova.