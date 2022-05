Tres investigaciones por presuntos locadores y proveedores fantasmas en gestión de Marcos Gasco

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque intervino por tercera vez en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) a consecuencia de presuntos proveedores y locadores fantasmas durante el periodo de gestión del alcalde Marcos Gasco.

Este miércoles 4 de mayo de 2022, el fiscal José Guevara Gilarmas fue quien lideró las diligencias por presuntos hechos irregulares que se habrían cometido entre el 2021 y 2022, específicamente, por supuestos proveedores fantasmas que participaron en procesos de compras directas por S/ 2 millones.

La autoridad fiscal recopiló documentos específicamente en las subgerencias de Logística y Tesorería que funcionan en el local de la ex Mutual de Chiclayo. Con el apoyo de la Policía Anticorrupción, el representante del Ministerio Público incautó lo requerido.

“La Fiscalía realiza la investigación. La denuncia es porque habría proveedores recurrentes a los que el ayuntamiento requiere. Se pidió reportes y verificar que se cumpla normativa de contrataciones que es la aplicable en este caso”, subrayó Guevara.

Compras por menos de 8 UIT

Asimismo, mencionó que hay procesos de selección y compras menores de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) entre el 2021 a la actualidad. Anotó que las investigaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión se realizarán en el plazo de 120 días.

“Son investigaciones complejas, pues la contratación pública así lo es. Y más cuando son organizaciones como la municipalidad. Es por eso que se necesita un análisis permanente y muy minucioso de cómo se llevaron a cabo las contrataciones y si en efecto hubo favorecimiento a contratistas”, explicó a los medios de comunicación.

Señaló que es muy temprano identificar a los responsables de los hechos. “Se realizó la búsqueda de mucha información relacionada a ocho proveedores para determinar responsabilidades, lo cual tomó tiempo. Se contó con la colaboración de las autoridades ediles para la entrega de los documentos”, remarcó.

Es preciso indicar que en este proceso fiscal se determinará situaciones que conlleven a confirmar si las empresas con las que se contrató se crearon recién, y si funcionen en las direcciones que consignan en la documentación.

Dos casos más

No obstante, no es la primera vez que el Ministerio Público actúa por un similar caso, ya que en diciembre de 2020 se inició una investigación por presuntos 100 locadores fantasmas, quienes no prestaron servicio para el arreglo de página web o trabajos de marketing a la comuna en 2019; sin embargo, cobraron por los mismos. A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción no emite un informe final.

También el 14 de julio de 2021, el Ministerio Público ejecutó acciones en la comuna a raíz de supuestos locadores fantasmas en el Instituto Vial Provincial (IVP), ente descentralizado de la municipalidad.